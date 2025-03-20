日本海龜「倒立狂跳鋼管舞」爆紅　保育員「誠實回答」獲讚｜有片

位於日本三重縣的「紀寶町海龜公園道之驛」（道の駅ウミガメ公園），日前分享一段海龜「跳鋼管舞」的影片吸引超過530萬人次觀看。



一隻海龜以頭下腳上的姿勢，用後肢抱住一根管子，不斷扭動身體，讓許多網友認為像極了跳鋼管舞的模樣。園方也試著解釋這樣的行為，回應讓網友笑翻。

保育員坦言自己不知道海龜在做什麼，意外獲網民大讚是正確態度。（X@umigame_kouen）

點圖放大看看海龜「倒立跳鋼管舞」的樣子：

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從影片中可以看到，海龜莫名對著管線開始大跳鋼管舞。面對這個難題，保育員坦言自己無法解釋，並透露自己從來沒有看過類似的行為，園區內的其他海龜也沒有這種舉動，因此只好誠實地表示：

我不知道。

儘管保育員解釋回答「我不知道」聽起來有些可恥，不過這樣的回應意外獲得大批網友讚賞，許多人認為保育員的誠實態度更加值得學習。

雖然無法確定海龜行為的真實原因，保育員根據現有知識推測，野生海龜有時會摩擦珊瑚礁來清潔自己，因此認為這隻海龜可能也在進行類似的清潔行為。

網民笑言海龜的倒立動作如鋼管舞表演者。（GettyImages）

謎樣的影片曝光後引來許多網友的有趣評論，不少留言笑說海龜：

「看起來很開心」

「前世是鋼管舞者」

「海龜偶爾也會有想跳鋼管舞的時候」

「看起來頭很癢」

「是不是喝醉了」



紀寶町海龜公園道之驛除了提供海龜保護與復育設施，還定期與民眾們互動，解答關於海龜及其他龜類的各種問題。公園的特殊設施和生態教育活動，吸引了不少遊客前來參觀，是了解海龜生態的重要平台之一。

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