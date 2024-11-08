日本驚見「觸手外星生物」？當地人嚇呆　竟是這港人常喝飲品原料

珍珠奶茶風靡全球，不過很多人喝珍珠奶茶，知道珍珠的原料叫做「木薯」，但實際親眼看過木薯的人，相對就比較少一點。



近來有一位日本網友，雖然看到了木薯本尊，但卻因為奇特的外型，讓他嚇一大跳。

有日本網友首次看到木薯嚇一大跳，直呼像是外星生物。（X@namururu）

像極《奇異博士2》外星怪物Shuma-Gorath 點圖放大瀏覽：

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根據日本媒體「Jタウンネット」報道，日本「X」網友「namururu」最近分享一張驚人的照片，畫面中有個彷彿伸出無數支觸手，有如科幻電影中外星怪物般的物品。

由於照片在群馬拍的，這位網友還開玩笑說，那裡似乎正販售著外星生物。

當然，這並不是什麼外星生物，而是製作珍珠原料的木薯。不過由於樣子實在太嚇人，讓這位網友第一眼看下去，感到滿頭問號「這到底是什麼鬼」。

而也因為太像外星生物了，讓他之後看到珍珠，還會聯想成「外星生物的卵」。

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專家指其實是上千苔蘚蟲形成的群落 打開後是這樣子 點圖放大看更多相關照片（慎入）：

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網友們看到照片也紛紛發表心得：

「宇宙怪獸木薯」

「畢竟群馬就是一個宇宙」

「當初是怎麼挖出來的」

「看了真雞皮疙瘩」

「群馬也太恐怖了吧」

「就是那個珍珠的原料」

「原來日本也可以種植嗎」

「木薯都是長這樣的嗎」

「第一次看到本體讓我震驚了」

「用炸的也很好吃喔」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】