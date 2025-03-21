彩票賣完！婦人改買另一款以為中1萬美元　驚揭派彩高百倍獲780萬

買彩票中獎固然開心，發現金額竟是預期的100倍更令人興奮。美國有1名婦人在當地商店買彩票，但當日她平常慣買的彩票卻賣完了，於是她隨手挑起另一款樂透彩票，即時掃描彩票上的條碼後發現幸運中獎，原本她以為只中了1萬美元（約7.7萬港元），但店員當下爆出尖叫聲，她才意識到獎金比預期中要多很多，原來她中了100萬美元（約780萬港元），讓她喜出望外，打算利用獎金購買房子給自己。



婦人預計中1萬美元，後來發現原來中了100萬美元，喜出望外。（《富貴逼人》劇照）

彩票售完 婦人改買另一款中獎

綜合外媒報道，這名幸運婦人在當地商店，通常購物後都會買彩票，而在今年3月14日發布的消息指，婦人慣常購買的彩票已售完，她便隨手挑了另一款叫「野櫻桃」，1張10美元（約78港元）的樂透彩票。婦人透露當她刮開彩票的條碼後，拿到機器掃描便知道自己幸運中獎。

婦人慣常購買的彩票已售完，她隨手挑了另一款叫「野櫻桃」，喜獲「100萬美元」（約780萬港元）獎金。（網上圖片）

以為中1萬美元 原來是100萬美元

婦人以為獎金是原來她預計的1萬美元，可是她找店員確認時，對方興奮大叫起來，並表示她中了「100萬美元」（約780萬港元），讓婦人喜出望外，才意識到獎金是原先以為的100倍，「比原本以為的多很多」，她一次過領取全部獎金，扣除稅後，她仍可獲得69.3萬美元（約540萬港元）獎金。婦人表示，會用這筆意外之財來購買房子給自己，再將剩餘的錢儲起來做生活費。