地鐵小女生攤睡車廂地上　手仍緊握1物極心酸　網民：這社會病了

【教育熱話】小朋友累到在地鐵車廂地上睡覺，所謂何事？內地及台灣網絡近日瘋傳多張相片，見到地鐵車廂內有小女生席地而睡，阻礙了半條通道，不過網民看到小女孩手上拿着的東西後，大感心酸，直呼「這個社會真的病了」。



有小女生在地鐵車廂地上睡覺。（網上圖片）

小女生攤睡地鐵車廂

教育本心是什麼？內地及台灣網絡近日流傳2張相片，見到地鐵車廂通道有背着書包的小女生席地而睡，身體微微蜷縮，頭枕在旁邊的手袋上。雖然她把雙腳屈起擺放，但仍然佔了半條通道位置。

小女生席地而睡，身體微微蜷縮，頭枕在旁邊的手袋上。（網上圖片）

邊睡邊緊握筆令網民心酸

當時地鐵車廂內有不少乘客，相信正值繁忙時間，小女生舉動或有機會阻礙其他乘客。不過網民看到小女生睡着後，手裏仍然拿着1本練習簿，緊握着筆，似乎睡夢中還在繼續努力學習做功課，大感心酸，嘆道：「這個社會真的病了。」

小女生睡着後，手裏仍然拿着1本練習簿，緊握着筆，似乎睡夢中還在繼續努力學習做功課。（網上圖片）

網民：什麼時候孩子們可以健康快樂

相片引起網民關注，熱議教育制度及孩子壓力問題，「本來是應該開心快樂、無憂無慮的年齡，沒想到苦累成這樣了」、「孩子們，什麼時候才可以不再這麼辛苦？什麼時候孩子們可以健健康康快快樂樂」、「他們也值得擁有自由、輕鬆和愉悅的時光」、「社會的期待不應成為孩子們沉重負擔的源頭」、「過度拼搏，可能導致心理壓力過大，適得其反」、「孩童一天能睡六小時都要偷笑了！」。

相片未有列明拍攝地點，但從車廂設計及出現簡體字估計，事件在內地發生。