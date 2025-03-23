罕見病女童遭輪椅安全帶勒斃！校車助理顧看電話釀悲劇　判刑出爐

美國發生疏忽照顧兒童致死案！當地1名患罕見病女童於2023年搭乘校車上學途中，被輪椅安全帶勒頸，而校車助理當時戴耳機、只顧使用手機，未有及時察覺錯過拯救機會，令女童最終不幸窒息而斃命。



當地法院日前審理案件，校車助理的辯護律師強調「這是場悲劇」，又指她育有名患重度自閉症的孩子，希望法院能予以緩刑。但法官認為「她應該抬起頭看看周圍，如果她這樣做了，悲劇就可以避免」，故判處女子需監禁3年，並支付嫌童家屬2萬美元（下同，約15.5萬港元）賠償金。



美國1名患罕見病女童搭乘校巴，被輪椅安全帶勒頸致窒息，校車助理只顧看電話未察覺意外終喪命。（網上圖片）

女童被輪椅安全帶勒頸致窒息亡 校巴助理顧看手機釀悲劇

綜合外媒報道，美國新澤西州（New Jersey）一名28歲的校車助理達維拉（Amanda Davila），被控於2023年暑假接送孩童上學時，在車內沉迷使用手機，傳送多達34條短訊計劃度假事宜，未有注意到患罕見染色體疾病「伊曼紐爾症候群（Emanuel syndrome）」的6歲女童威廉斯（Farj Williams），被輪椅安全帶卡住脖子，導致她在抵達學校前失去意識，送院後證實不治。

車內閉路電視畫面曝光 校巴助理戴耳機、通電話

事發當天威廉斯由姐姐送上校車，確保她被綁在輪椅上，但達維拉卻未有固定好輪椅，也沒有使用肩帶與腰帶確保她安全。當校車經過顛簸路段時，威廉斯從輪椅滑落，脖子被安全帶纏住，她曾掙扎和踢窗試圖引起達維拉注意，惟對方未有察覺，威廉斯逐漸無法呼吸，窒息將近10多分鐘終喪命。從閉路電視畫面可見，達維拉戴着耳機，又用手機講電話，完全未有理會坐於後方的威廉斯。

校巴助理達維拉戴耳機通電話，於車內傳多達34條短訊計劃度假事宜，完全未有理會坐於後方的女童。（網上圖片）

辯護律師強調：這是場悲劇

由於威廉斯患罕見病，所以無法開口救求，只能以踢車窗、揮動手腳等方式試圖引起注意，但達維拉始終無動於衷。辯護律師波利卡斯特羅（Michael Policastro）強調「這是場悲劇」，又指達維拉沒有前科，她亦育有一名4歲、患重度自閉症的孩子，希望法院能予以緩刑。達維拉亦在庭上向女童家人致歉，「我很抱歉，我的心與這位母親和家人同在」。

女童父母悲痛 指校車助理涉疏忽致女兒喪命

不過檢察官麥勞克林（Michael McLaughlin）就指出，「達維拉的工作就是照顧車上的孩子，但她未盡職責，導致威廉斯喪命」。威廉斯父母在庭上憤怒控訴，女兒因校車助理的疏忽，大腦缺氧因而喪命，悲痛稱「她（威廉斯）是擁有最甜美笑聲的可愛孩子，卻以這種方式離開我們」。

6歲患罕見病的6歲女童威廉斯（Farj Williams），被輪椅安全帶勒斃。（網上圖片）

女子被判監3年 需支付2萬美元賠償金予受害人家屬

法官托伯（Peter Tober）審理案件時，雖然考慮到辯護律師提出觀點，但認為「她（達維拉）應該抬起頭看看周圍，如果她這樣做了，悲劇就可以避免」，故判達維拉3年有期徒刑，並需支付2萬美元賠償金予受害人家屬。儘管達維拉被判《危害兒童罪》，但另外2項更嚴重的指控，包括《加重過失》、《魯莽行為》則未被定罪；由判決日起計，她將有45天時間可提出上訴。目前校車營運公司已與家屬達成500萬美元（約3,900萬港元）的和解金協議。

達維拉涉《危害兒童罪》被判囚3年，並需付2萬美元的賠償金予死者家屬。（網上圖片）

（綜合）