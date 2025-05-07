結紮查出患無精症　人夫疑惑堅稱妻子曾懷孕　醫生：氣氛變得微妙

患「無精症」，妻子卻懷孕？台灣1名男子到診所準備接受結紮手術，不料醫生檢查時卻無法找到他的輸精管，進一步檢查後確診為「無精症」，男子一聽後卻堅稱妻子曾懷孕，讓看診間「氣氛微妙」。醫生為免影響夫妻關係，指出雖然暫時沒有確切案例，不過後天萎縮可能性不能完全排除，同時建議若男性長期沒有避孕，伴侶仍無法懷孕，可主動進行「精蟲檢查」。醫生提醒「無精症」通常沒有明顯症狀，有4大類男性可主動進行檢查。



男病人想結紮避孕，觸診時找不到輸精管，最後發現他有無精症。（AI生成圖片)

做結紮卻查出有無精症

台媒報道，泌尿科專科醫生顧芳瑜受訪時表示，曾遇到1名男病人原本只是單純想結紮避孕，由於結紮手術需先確認輸精管的健康狀況，觸診時卻意外發現病人沒有輸精管，懷疑天生「輸精管萎縮」，建議進一步檢查精蟲狀況，卻發現男子患有無精症。

男病人被診斷出無精症後，堅稱妻子曾懷孕，診間氣氛瞬間變得微妙。（示意圖/Unsplash)

醫：後天萎縮可能性不能完全排除

男病人一聽確診無精症後，堅稱妻子曾有孕，只是當時夫妻認為時機不成熟，因此選擇終止懷孕，說法明顯與診斷矛盾，診間氣氛瞬間變得微妙。顧芳瑜指出由於「輸精管萎縮」通常是先天性基因缺陷所致，醫學上尚未發現後天萎縮案例，但他為免影響病人的夫妻關係，仍告知雖然目前無確切案例，但後天萎縮可能性仍不能完全排除。

無精症可分為兩類型

顧芳瑜表示若男性長期沒有避孕，但伴侶仍無法懷孕，可主動檢查精蟲數量及活動力。他指出無精症不代表完全沒有精子，需要判斷其類型，以確認是否有治療機會。

他表示無精症可有兩類型，「阻塞性無精症」和「非阻塞性無精症」。「阻塞性無精症」患者精子通道受阻，輸精管先天缺損或因感染、手術造成阻塞，但患者睪丸功能與荷爾蒙水平普遍正常，可透過「睪丸取精術」取出精子，進一步進行人工受孕。「非阻塞性無精症」與睪丸功能異常或基因缺陷有關，導致精子生成困難。某些基因突變仍可能有治療機會，若無法恢復，則可能要需要考慮精子捐贈或領養。

顧芳瑜以上述男病人作案例，說明由於男病人睪丸功能仍正常，睪丸仍能產生精子，即使確診無精症，仍可利用「睪丸取精術」取得精子，以進行人工生殖。

以下情況男性可主動進行檢查

顧芳瑜提醒「無精症」通常沒動進行檢查有明顯症狀，導致許多男性備孕多年苦無結果，他建議以下4種情況的男性，可考慮主動進行檢查。

1.長期備孕無果

如嘗試懷孕1年仍未成功，建議夫妻雙方共同檢查。

2.曾有生殖器手術史

如曾進行疝氣修補、隱睪症手術，可能影響精子輸出。

3.家族病史

若家族中有不孕症、睪丸功能異常等情況，可能與遺傳因素有關。

4.青少年時期未曾經歷正常發育

睪丸未發育完全、體毛較少，可能與男性荷爾蒙不足有關。

顧芳瑜建議若有生育計劃，應盡早檢查精液，確認精子數量與品質，避免錯過黃金生育期。現代醫療技術進步，即便診斷出無精症，仍可透過輔助生殖技術尋求解方。

（綜合）