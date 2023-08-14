兒科醫生患「無精症」淚提分手　妻靠73歲老爺誕2子　結局超展開

【婚姻／無精症】「對不起。我不能讓妳開心…」日本41歲兒科醫生盛田大介因被診斷出「無精症」，自覺無法讓女友幸福，於是忍痛提出分手。然而女友沒有放棄這段感情，堅持跟他結婚，更明言「不要擅自決定我的幸福」。最終女方透過盛田大介73歲父親的精子成功懷孕，如今夫婦育有2名孩子，生活幸福美滿。



盛田大介與妙子透過「捐精」方式成功誕下孩子。（讀賣新聞）

日本《讀賣新聞》報道，41歲兒科醫生盛田大介與身為護士的妙子於醫院認識，及後發展成為情侶，更認定對方是人生伴侶。可是命運弄人，患有白血症的盛田大介疑因治療副作用導致患「無精症」，意味他無法擁有自己的孩子。

由於妙子很喜愛小孩，盛田大介得悉檢查結果後相當痛苦，流淚向妙子提出分手，「對不起。我不能讓妳開心幸福……我被診斷出無精症，不能讓喜歡孩子的妳抱抱孩子」。不過妙子未有答應分手，更強調最重要是2人在一起，「對我來說，最重要是和你一起生活，不要擅自決定我的幸福」，又說組織家庭方法不只1種，即使他無法生小孩，也可透過收養或精子捐贈方式擁有孩子。

2人交往1年後順利結婚，並選擇以體外受精方式生育小孩。（GettyImages）

最終2人交往1年後順利結婚，並選擇以體外受精方式生育小孩，即透過接受捐贈精子，在體外與卵子結合，再放到體內孕育小孩，而目標捐精者就是盛田大介73歲父親，即妙子的老爺。妙子認為，相對陌生捐精者，由親戚捐精感覺更適合舒服，夫婦亦已取得共識。

盛田大介父親在兒子及媳婦要求下，答允成為捐精者。父親指出，當年兒子診斷出白血病並哭喊得「全身疼痛」時，自己無能為力，無法幫兒子分擔痛苦，如今若能讓兒子感到幸福，「我願意做任何事」，而妙子的父母也尊重2人的選擇。

現時盛田大介與妙子擁有2個兒子，分別9歲及6歲，一家4口生活相當幸福。（讀賣新聞）

現時盛田大介與妙子擁有2個兒子，分別9歲及6歲，一家4口生活相當幸福。不過2人也有苦惱，就是如何告訴孩子們由「爺爺」捐精生育事實，擔心孩子們得悉後反應，「是否會接受我？」。