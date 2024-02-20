屯門半裸女大暴走片瘋傳！與男友吵架　馬路狂奔脫衣　後續超展開

情侶吵架也要注意地方吧！本港網絡瘋傳多段情侶吵架亂衝馬路影片，指屯門菁田邨有1對情侶深夜在街上吵架喊「分手」，其間女方激動亂跑橫過馬路多條行車線，之後更當場脫下長褲及白衣短袖上衣至半裸。男方急忙追上撿回衣物，強行披在女方身上遮蔽，咆哮「着返啲衫啊！」。至影片最後，女方似乎稍稍冷靜，未有再亂走，與男方攬實。

影片引來網民熱議，有人批評「玩還玩，唔好喺馬路玩，累到人！」；也有網民認為女方行為過火，「郁啲就玩除衫除褲……正正經經同佢分手算啦」，感嘆「個男嘅真係好鍾意個女」。



本港網絡瘋傳多段情侶吵架亂衝馬路及脫衣影片。（影片截圖）

Facebook專頁「HongKong CarCam」周一（2月19日）夜晚上載1段約1分鐘影片，留言「請不要在馬路耍花槍」。

影片見到，屯門菁田邨附近路口有1對情侶正在吵架，其中女方怒氣沖沖過馬路，男方則拿着東西尾隨。女方走到路中間安全島後回頭，男方追上表示：「攞返啲嘢啊！」女方一輪動作後，男方即衝上前攬實女方，咆哮：「夠啦！」見女方無甚反應，男方發難把東西丟在地上離去，明言：「分手啊！」

+ 5

不過女方未有撿起物品，反指：「分手啊……啲嘢無晒㗎啦……我連屋企都唔返啊！你最鍾意咁㗎啦！」男則轉身咆哮：「妳要我咁做㗎！」說罷女方突然加速跑過馬路越過多條行車線，到巴士站才停下，幸好當時未有車輛駛過，而鏡頭疑似拍片者方向傳出「痴線㗎」聲音。

衝過馬路後，女方開始脫下鞋子及長褲丟在地上，然後再次走出馬路，邊走邊脫下白衣短袖上衣至半裸，只餘下內褲。

+ 5

專頁之後上載另1段逾2分鐘影片更新事件後續，見到男方慌忙追上撿起女方衣物，再把女方拉到路邊欄杆並強行把衣物披在女方身上遮蔽，咆哮「妳老X臭X，着返啲衫啊！X鍾意就走咗去……幾X多歲啊！」。雙方一輪掙扎後，女方情緒似乎稍稍冷靜，與男方有對話並攬實，直至影片結束。

影片引來網民熱議，有人批評「玩還玩，唔好喺馬路玩，累到人！」；也有網民認為女方行為過火，「郁啲就玩除衫除褲……正正經經同佢分手算啦」、「年輕就是任性」、「呢啲女放生啦」、「嘈到咁激情，傷感情，遲早散」，感嘆「個男嘅真係好鍾意個女」、「局外人男人睇呢啲好sad」。