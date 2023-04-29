奶奶彩明街市畀$500買$60魚　僅被找續$40　新抱出絕招店主即退錢

做生意唔老實，絕對是大忌！有人妻指日前偕丈夫和奶奶到街市買菜，奶奶在某魚檔選購一條60元的魚，之後付了500元鈔票，不料魚檔店主堅稱沒有收過，只肯找續40元，隨後沒辦法只好大聲喝斥「呃錢」，對方才罷休並找續餘下的400元，故公審該店主不老實，「連老人家錢都呃，我永不會再幫襯！」。不少網民都斥責魚檔離譜，連老人家錢都不放過；亦有人「教路」認為可以在付錢時先說出所給銀碼，使「周圍的人都聽到」，或是一手交錢一手交貨，以免「口同鼻拗」。



有人妻日前偕丈夫奶奶到街市買菜，奶奶在魚檔付了500元買條60元的魚，店主只肯找續40元，並堅稱沒有收過500元，故發文公審對方不老實，惹來網民熱議。（示意圖／資料圖片）

該人妻在Facebook「將軍澳主場」群組發帖，分享日前在街市被騙錢經歷，並呼籲其他消費者留意。她指有日和奶奶丈夫去彩明街市買菜，奶奶在某魚檔選購一條60元的魚，當時直接將500元鈔票交到賣魚阿叔手上，對方隨後只找續40元予奶奶，便假裝沒事繼續劏魚。樓主奶奶眼見賣魚阿叔沒有找續餘下400元，便向對方表示「我畀咗$500，你未找齊錢喎」。不料對方淡定稱無收過500元，更讓奶奶去看他交易的錢兜，樓主強調奶奶付錢當下，她和丈夫其實站在奶奶身後，估計是賣魚阿叔未有察覺三人是認識，所以才會企硬指無收過500元鈔票。

樓主和丈夫隨即幫口「睇住你剛收咗我奶奶$500㗎，你仲唔認」，最初對方仍堅持無收過，而身旁2位魚販亦假裝聽不到，擾攘一輪後樓主只好大聲指責賣魚阿叔「呃錢」，另一位賣魚的女人才輕聲細語指錢兜有張500元鈔票，賣魚阿叔無可奈何才找續餘下的400元。

樓主補充，賣魚阿叔身旁2位魚販完全不敢發聲，相信早有前科，曾用這種手法欺騙老人家，如果這次不是陪同奶奶去買魚，相信賣魚阿叔肯定不會承認收過500元鈔票，所以希望分享自身經歷，以警惕他人，亦怒斥該魚檔不老實，「連老人家錢都呃，我永不會再幫襯！」。

人妻怒斥該魚檔店主不老實，「連老人家錢都呃，我永不會再幫襯！」。（《那些我愛過的人》劇照）

對於去街市買菜常有被「呃錢」事件發生，有網民覺得是常事，故建議付款時可以這樣做，以保障雙方利益，「下次買嘢支付大額時，叫奶奶大聲講這是$500紙，給周圍的人都聽到」、「下次一手交錢一手交貨」，甚至笑言「以後去街市買餸要裝個Cam喺心口」。有留言覺得應要即場報警，事後才放上網公審，作用不大。

有人提議盡可能不要使用現金交易，用電子支付則「有單有據」，更具保障，「買魚同海鮮千祈唔好畀大紙，一來找回來的又濕又腥，二來有啲唔老實嘅當你水魚咁劏」，或應要向內地學習「咩都手機支付唔使煩，八達通都OK」。

有疑似曾光顧此魚檔的港媽則分享買海鮮被騙經歷，「仲要留意劏完條魚可能唔係你揀嗰條，我試過買蝦時見到隻隻生的，買了1斤，回家睇大半死咗，從此永不幫襯」。