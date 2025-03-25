西貢食海鮮埋單$1319！小紅書女大呻被劏揭3宗罪　迷你炒飯收$XX

香港西貢以吃海鮮聞名，不少遊客亦會專程到西貢享受海鮮大餐。最近有內地女生在小紅書上發文，稱自己一行人到西貢1家主打海鮮的食肆消費，埋單1,319元，點了瀨尿蝦、蟶子皇及蒸魚等，卻遇上3件事，包括原點了10隻蟶子，上菜後卻只有7隻，而白飯又「夾生」，要加點1碟炒飯，份量「迷你」卻要88元，明明選了餐廳的自家海鮮仍要收270元加工費，到埋單時店員才「直接拿個牌出來收費」。 她不滿「整頓飯下來體驗感都非常不好，從一開始偷工減料到米飯有問題，還有秘密的收取加工費，餐廳份量也很迷你」，呼籲其他網民要「避雷」。



樓主表示他們一行人特意到西貢吃海鮮，不料卻被一海鮮店家「劏客」。（小紅書圖片）

上菜少3隻蟶子皇斥店家偷工減料

樓主在小紅書上發帖，稱早前一行人特意到西貢吃海鮮，「千挑萬選還是被海鮮刺客刺中了」。他們本來於店外詢問菜式，由於認為價格與碼頭小船購買海鮮差不多，便選擇入座，經店員介紹下，他們點了瀨尿蝦、蟶子皇和蒸魚，不料上菜後才驚覺「被劏」。

蟶子皇最先上菜，樓主共點了10隻，但真正上桌的卻只有7隻。（小紅書圖片）

加點88元「迷你蛋白炒飯」

樓主表示，蟶子皇最先上菜，他們一共點了10隻，但真正上桌的卻只有7隻，「這樣明目張膽的偷工減料，真的頓時感覺不太妙」，後來一問之下，店員稱「上錯了」，並在廚房再拿出3隻蟶子皇。另外，樓主等人點了3碗白飯，1碗16元，「居然全是夾生的」，他們在店員的推薦下加點1碟88元的炒飯，「出現了迷你蛋白炒飯」。

樓主在店員推薦下加點1碟88元的炒飯，「出現了迷你蛋白炒飯」。（小紅書圖片）

全然不知需另付海鮮加工費

然而，最讓樓主氣憤的是，她指食肆店員由在店外介紹海鮮，直至入座、上菜及準備結賬，「也沒人告知過在餐廳點他們家自己的海鮮還有加工費這麽一說」，總消費1,319元，其中還有270元的海鮮加工費。

樓主直言他們被「二次收費」，認為以一般消費者的理解，加工費只適用於要求餐廳料理自己外帶的海鮮，因此店家應事前告知樓主等人，即使購買店內的海鮮，也要額外支付加工費。

樓主批評一直沒有人告知他們即使買店內的海鮮，也要支付加工費，在最後付錢時才得知需另付270元加工費。（小紅書圖片）

小紅書女：體驗感非常不好

樓主在文中怒斥該食肆的收費不公道，「整頓飯下來體驗感都非常不好，從一開始偷工減料到米飯有問題，還有秘密的收取加工費，餐廳份量也很迷你，炒飯、青菜到海鮮的配料都一般般，希望可以幫到大家壁壘（避免中招）」。

有網民認為價格不算昂貴，「3種海鮮加工費一共才270，好便宜呀，我們上次在西貢吃海鮮加工費每一樣都100多至300多」。樓主解釋，她是誤以為餐廳自家海鮮不用加工費，結果對方在結帳時「直接拿個牌出來收費」。