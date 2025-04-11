外籍女搭上人夫誕1女　戲院大銀幕放親子照宣示主權　元配怒索償

偷吃人夫後懷孕，小三竟這樣示威！台灣１名越南籍女子因工作關係認識人夫，發展婚外情還誕下女兒，她懷孕7至8個月「踩上門」向正官宣示主權，誕女後還將人夫抱住女兒的照片拿到戲院大銀幕播放，向正宮示威。正宮氣極先後兩次索精神撫慰金，前後合共100萬新台幣（約港幣25萬），最終小三被法官判賠總計12萬新台幣（約港幣3萬）。



高雄一男子於2016年間因工作關係認識1名越南籍女子，繼而發生婚外情及多次性關係，越南女子更於翌年誕下一女。（示意圖/GettyImages)

屢次於社交平台發文及照片挑釁

案情指，高雄1名人夫2016年因工作關係認識1名越南籍女子，繼而發生婚外情及多次性關係，小三翌年誕下1女。元配得知丈夫出軌相當憤怒，向小三求償精神慰撫金60萬新台幣。小三未有害怕，在於社交平台上傳「一家三口」照片挑釁，讓元配精神飽受折磨，她遂再求償40 萬新台幣（約港幣10萬），總共100萬新台幣。

辯稱懷孕3個月才得悉男方已婚

案件審理期間，小三辯稱懷孕3個月時才得悉男子已婚，於社交平台發文是為了讓親友知道小孩是有父親的。她又表示，懷孕7、8個月時，曾到男子家中，元配當時已得知她懷孕一事，拒絕賠償。法官檢視各方證供，判被告需賠償2.4萬新台幣（約港幣6千元）。不過元配不服，再提上訴。

被告甚至曾拿著男子與女兒照片到「戲院大螢幕」播放，一再挑釁。（AI生成圖片）

二審法官翻查資料，發現被告懷孕後明知男子身為人夫，仍於2018年5月13日至2019年12月16日期間，多次於社交平台張貼與人夫的親密合照，寫上「爸爸有沒有愛我？」等字句，令後來才生下1子的元配造成極大身心打撃。

另外，被告甚至曾拿人夫抱女兒的照片到「戲院大螢幕」播放，一再挑釁，加深元配痛苦，導致她需要到精神科求醫，因此判被告須再賠償9.6萬新台幣（約2.4港元），總計12萬，全案確定。

（綜合）