虐畜！奈良公園老伯「起飛腳」踢鹿頭　片段曝光惹公憤：壞人變老

日本奈良鹿被視為「神的使者」，不只於當地備受尊敬，全球各地旅客都專程前往奈良見小鹿一面。近日有台灣網民到日本旅遊時，於奈良公園看見有老伯粗暴對待奈良鹿，先是用力拍打鹿頭，之後又「起飛腳」伸踢奈良鹿，形容「當下看到真的是瞎了很大一條（傻眼）」，不明對方為何要如此粗暴對待動物，遂貼出片段公審。



片段引來網民熱議，不少人批評老伯行為涉嫌虐畜，「好壞，牠們明明就很可愛」、「不是老人變壞，是壞人變老」、「活到這個年紀都唔識尊重生命」。但有人猜測老伯動腳或許另有原因，「阿公會不會以為鹿低頭是準備要頂人，所以才自保向鹿踢去」。



有台灣網民到日本旅遊時，於奈良公園看見有老伯粗暴對待奈良鹿。（threads影片截圖）

奈良公園老伯「起飛腳」踢鹿頭

該台灣遊客在threads帳號上傳影片，現場所見為日本奈良公園，1隻奈良鹿正跟隨老伯，老伯初時已用力拍打鹿頭，之後奈良鹿突然低頭，老伯即時「起飛腳」，一腳伸踢至鹿的頭部，嚇得牠馬上逃離，而這一幕剛好被樓主記錄下來。

目擊者台灣遊客：生活壓力這麼大？

樓主形容片段對於只是前往旅遊的他很是震撼，「當下看到真的是瞎了很大一條（傻眼）」，他認為老伯理應已經退休，不明為何要如此粗暴對待動物，質疑「生活壓力有這麼大嗎？」。

該名老伯最初曾用力拍打鹿頭。（threads影片截圖）

之後奈良鹿突然低頭。（threads影片截圖）

老伯即時「起飛腳」，伸踢至鹿的頭部。（threads影片截圖）

老伯即時「起飛腳」，伸踢至鹿的頭部。（threads影片截圖）

老伯發現被樓主捕捉踢鹿一刻後，更疑似在偷笑。（threads影片截圖）

老伯被指虐畜：欺負弱勢動物很可恥

片段引來網民公憤，許多人紛紛斥責老伯虐畜劣行，「好壞，牠們明明就很可愛」、「好賤的行為」、「欺負弱勢的動物真的很可恥欸」、「不是老人變壞，是壞人變老」、「活到這個年紀都唔識尊重生命」、「真的是拜託鹿往前衝，直接撞到他骨折欸」、「以虐待動物為樂，就別去觀賞動物的公園啊」。

網民調侃：建議阿公去澳洲看袋鼠

另有人認為若然不喜歡動物，大可遠離牠們，「不會自己閃遠一點嗎」、「鹿沒有攻擊行為，真的怕牠跟，就走開不要理會」，又揶揄「建議阿公去澳洲，看看袋鼠」。惟有網民覺得不能單靠片段一概而論，「阿公會不會以為鹿低頭是準備要頂人，所以才自保向鹿踢去」。

有研究鹿的專家指出，奈良鹿「鞠躬」並非有禮表現，向人類低頭可能是想索取東西的意思。（示意圖／資料圖片）

日本專家：鹿低頭鞠躬並非有禮表現

雖然不少人認為奈良鹿「鞠躬」就是有禮的表現，不過日本電視台每日放送（MBS）過往曾有節目，邀請專門研究鹿的專家，解構鹿的習性。奈良女子大學遊佐陽一教授曾研究2,676隻鹿，發現公鹿在打架前，也會低着頭，將鹿角露出，所以他認為鹿向人類低頭，其實並非表達謝意，反而是「快點拿來」的意思。

鹿快速鞠躬 可能會作出攻擊

該名教授同時指出，如果遇到鹿快速鞠躬，而遊客亦沒有奉上食物的話，鹿可能會攻擊；如果鹿的鞠躬動作較慢，可能會掉頭離去，但始終每隻鹿的習性不同，做出不同反應也難以估計。

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