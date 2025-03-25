真福利定設陷阱？打工仔生日開工上司竟叫早收工　網民：小心中伏

上司主動叫去偷懶「蛇王」，是真心體貼還是暗藏考驗？有網民日前發文，表示返新工1周後就是生日，而當日要外出工作，本應結束後回公司，但上司卻悄悄叫他提早下班，更直言「生日蛇一蛇好合理」。但不少網民都不相信這個「福利」，更直言「有伏」，甚至有人表示「你早放就真係以後都唔使返公司」。



有網民於生日當日工作，獲上司悄悄叫提早下班。（《大叔的愛》劇照）

該名網民在facebook專頁「奴工處」發文，稱其近來到新公司工作，而開工首日起約1星期就是其生日。樓主指並未刻意告訴別人出生日期，但因見工時有填寫個人資料，推測上司會得知其生日。

到了樓主生日當日，因需外出工作，約下午4時結束後本應回公司繼續上班，結果上司卻悄悄叫他直接下班，不用回公司，「佢話生日蛇一蛇好合理，仲同我講生日快樂」。

不少網民都不相信樓主上司提供「福利」，反而認為是一場考驗。（《大叔的愛》劇照）

網民急提樓主：有伏

帖文引來網民熱議，有網民表示羨慕，更大讚「有運行喇，有個大方上司」、「有個咁嘅上司真係好好彩」。不過，大批網民卻持相反意見，認為這可能只是上司的「考驗」，更直言「有伏」、「伏嚟」，甚至有人表示「咁易信人真係好危險」、「你早放就真係以後都唔使返公司」。

網民籲新員工留好印象

不少網民都覺得入職初期應留下好印象，如果樓主為一時之快選擇早放，可能給予上司不好的觀感，「同你講生日快樂一件事，私下叫你早走另一件事，防人之心不可無，做好自己本分就夠」、「以新人角度，我唔會咁做」。

（奴工處）