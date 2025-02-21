被劈腿無心工作！男子偽造爺爺死亡證呃喪假　公司揭發報警下場曝

為了兒女私情要偽造文書騙喪假？新加坡有男子因為女友出軌而情緒低落，嚴重影響心情致不想上班，遂向上司謊稱祖父於睡夢中離世，獲批3天喪假，上司亦提醒要補交祖父死亡證書。惟男子採「拖字訣」，以各種藉口稱聲未能提交死亡證，最後竟借用好友死亡證書，同時刪除可驗證真偽的二維碼，企圖瞞天過海。



不過「紙包唔住火」，公司終發現男子提交的死亡證有異，儘管他自知理虧已離職，公司仍決定報警。近日法院審理案件，男子於庭上承認控罪，被罰款4,000元新幣（下同，約23,200港元）。



新加坡有男子被女友劈腿，向上司謊稱祖父離世，再偽造死亡證騙取喪假治情傷。（示意圖／GettyImages）

被劈腿無心工作 謊稱爺爺離世騙取喪假

外媒報道，新加坡發生偽造文書案件，被告為29歲的印裔男子巴拉夫（Balaf），他於2022年11月21日至2023年12月20日期間，任職某公司的證券融資分析員，至2023年11月初，因女友出軌而影響情緒，傷心欲絕下無法工作，於11月8日以「祖父在睡夢中安詳離世」為由，向上司申請3天喪假。上司當時亦有提醒他，謹記稍後要向公司補交祖父的死亡證書。

29歲被告為印裔男子巴拉夫（Balaf）。（網上圖片）

公司催交死亡證 求助已故好友繼母

事隔2周後，公司催促巴拉夫提交祖父的死亡證，他則以父親還未從印度返回新加坡為蒙混過關。上司之後再度催促，並要求他在12月8日前必須提交，他迫於無奈只好向已故好友的繼母索取對方死亡證，並稱當時因參加喪禮而缺席上班，公司現需死亡證書，以證明他缺勤理由，好友繼母信以為真，遂以短訊形式發送好友的死亡證給他。

參考友人死亡證 再偽造祖父死亡證書

巴拉夫拿到好友的死亡證後，參考文件偽造了1張祖父的死亡證，並刻意刪除可驗證真偽的二維碼，再交予上司。公司事後發現巴拉夫提交的死亡證有異，要求他再次提供完整版本，而他自知「紙包唔住火」，早就提出請辭並已離職，而令人不解的是，當時的他還有4天年假未曾使用。

被告向上司以「祖父於睡夢中離世」為由，騙取共3天喪假。（示意圖／GettyImages）

公司揭發偽造文書即報警 男子判刑出爐

雖然巴拉夫已離職，不過公司仍就其偽造文書一事報警。當地法院於2月5日審理案件，巴拉夫於庭上直認控罪，法官表示雖然理解他當時壓力，但認為對方不應在仍有年假的情況下騙取喪假，故被罰款4,000元新幣；而公司亦因其行為損失約500元新幣（約2,900港元），即等於被告3天的薪水。

（綜合）