尖沙咀抱狗女稱被老公打！哭求載一程兼買飯　港男：悽慘定騙子？

若遭遇家暴，報警才是正確解決問題的方法。有港男於網上發文表示，近日在尖沙咀遇到有位抱着狗哭喊的女子，詢問可否載她，又聲稱因被老公毆打，故不能回家，要求買飯給她吃。港男以「趕時間」為由婉拒，着女子報警解決事件。港男於帖文問廣大網民有否見過該女子，「到底真係咁悽悽慘慘戚戚，定又係啲磨滅人類同情心嘅騙子？」。



不少網民指出該女子是行騙慣犯，以同一套說辭「扮可憐」，專向在路邊打算泊車的司機「埋手」，甚至有網民說3年前已在尖沙咀見過同一女子，「劇情對白完全一模一樣，樣子及聲音都係佢，我冇理佢就走開」。



有港男於網上發文表示，近日在尖沙咀遇到有位抱着狗哭喊的女子詢問可否載她，聲稱被老公毆打，故不能回家，要求買飯給她吃。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

抱狗女子哭訴被老公毆打要求代買飯

該港男於fb群組「車cam L（香港群組）」發文問道：「有無人都喺尖沙咀遇過呢個抱住隻狗喊晒嘅女人？」港男指出，該女子「劈頭叫人車佢」，聲稱被老公毆打，雖住在附近，但「無屋企返」，「到最後話幾耐無食過嘢，叫你買嘢食畀佢」。

港男上載了2段行車記錄儀影片，可見事發時間為3月20日下午5時許，地點是尖沙咀金巴利道，開首聽到港男問「唔好意思呀，我都趕時間呀，你想點樣呀？」，隨後該女子以哭腔回應「我老公會打我……我真係諗唔到咩辦法先開始走落嚟」，並說出自己住在附近的大廈，「我沿住山林道一路行返返轉頭，問咗好多架車都冇人載我」。

港男上載行車記錄儀影片，女子以哭腔說「我老公會打我……我真係諗唔到咩辦法先開始走落嚟」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

港男以「趕時間」為由婉拒載一程及買飯，着女子報警解決事件。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

港男着女子報警：避唔得一世

港男着女子報警，「你會唔會報警嗰啲呀，因為有人咁樣打你嘅話係要報警嗰喎，你咁樣都唔係辦法嗰喎應該」。女子回應「我唔想報警呀」，港男指出報警才是解決問題的方法，「但唔得㗎，你唔報警係幫唔到你，避唔得一世㗎嘛」。

女子此時要求港男買飯給她吃，「我冇食過嘢，可唔可以買餐飯畀我食呀？」，港男擔心是騙子而婉拒，「咁奇怪？因為我依家我都等緊位，我都要睇住部車，真係唔好意思，你可能呢啲情況報警啦」。女子見港男多度婉拒，只好抱着小狗離開。

不少網民指出該女子是行騙慣犯，以同一套說辭「扮可憐」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民直指行騙慣犯：3年前已遇過

不少網民指出該女子是「慣犯」，「我上年11月同今年2月都有遇過佢，佢同我講同一番說話，我覺得隻狗可憐啲被利用。第一次，我叫佢直接行去前面間警局報警」、「上星期山林道俾佢敲過窗，咁啱有差佬行過，佢自己走咗」、「好耐啦！我3年前係加連威老道紅X餐廳泊路邊等人時遇過佢，劇情對白完全一模一樣，樣子及聲音都係佢，我冇理佢就走開，慣犯嚟」。有網民更說，曾在太子和旺角黑布街遇過同1女子行騙。

網民抱狗女曾上門索錢

有聲稱女兒與該女子住同相座大廈的網民表示，「我個女同佢住同一座大廈，佢之前會去拍門叫人畀$200佢，我個女都有畀佢，之後試過幾次再問我個女就唔再畀佢，而且大廈都會貼咗告示話佢問攞錢」。

有網民提醒駕駛人士，「時世唔好，請記緊鎖車門」、「這種慣性扮慘的人，倘若俾佢入到車就隨時老屈了」。