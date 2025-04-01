69歲初戀！阿伯識年輕17歲女友　腦梗後下場極悲慘：上了她的當！

「黃昏初戀」慘變雙失結局！河南1名69歲老翁拼搏數十年，成功置業又存了逾30萬人民幣（逾32萬港元）積蓄，但仍「母胎單身」從未戀愛，2年多前他終於初戀，和年輕17歲的女友拍施，對方主動求婚。老翁本以為可一嘗甜蜜愛情，誰料去年他突發腦梗塞後，女友未在旁照顧，將他安置到護老院後，竟賣了其物業並捲走他所有財產並失聯。



老翁家人向內媒求助，他初時仍不願面對現實，在姐姐詢問下才崩潰稱「是我上她的當，騙了我的錢」，然而，內媒成功聯絡到「女友」，又給出另一套說法，稱是老翁自願賣物業幫她，「他死了我掏錢埋他」。



有內地律師指，如果女方能證明她將老翁財產用於治療雙方疾病及生活開支，其實她無義務返還資金。事件在網上引起義務，許多人同情老翁，「腦梗後立馬賣房跑路，這操作太冷血了」。



常翁哭着表示「上當受騙」。（微博《小莉幫忙》截圖）

突發腦梗被送護老院 房子被變賣

河南省許昌市69歲常姓老翁自年少起辛勤工作，後來做清潔工人，靠多年努力成功置業，另有逾30萬元人民幣儲蓄，有樓有錢但就從沒談過戀愛。2年前他終於脫單，認識小17歲女友，今年初他突發腦梗塞，女友將他安置到護老院，賣樓兼捲走其儲蓄離去，馬上失去一切。

女友主動示愛求婚

老翁家屬向河南電視台民生頻道《小莉幫忙》求助，其外甥指舅父「光棍基本上大半輩子，也沒找過對象，也沒談過戀愛」，除了因為錢，女方不可能看上舅父，雙方拍拖後女方主動求婚，但未正式領證。他指舅父除了物業還有30多萬存款，舅父今年過年前突發腦梗塞，女友偷偷把他房子賣了，還捲走他全部財產後失聯。

家屬指女友比老翁小17歲，對方主動求婚。（微博《小莉幫忙》截圖）

初時不願面對 崩潰稱：是我上了她的當

在姐姐和家屬的詢問下，常翁初時仍不願面對，經常整夜失眠，情緒低落，後來情緒崩潰稱「是我上她的當，騙了我的錢」，女友去向不明，也未交代資產下落。

常翁哭着表示「上當受騙」。（網上圖片）

女友稱正住院 需賣樓治病

內媒成功聯絡其女友，她推諉說不是她簽字賣樓的，反指是常翁心甘情願給錢的。她解釋自己因為一直生病住院才會失聯，反指所有錢「錢他（老翁）花了」，老翁待她很好，答應只要陪他養老，「房子就等於我的」，後來她得病了，才要將物業賣掉治病，又辯稱自己會照顧老翁，「他死了我掏錢埋他」，之後急忙掛線。

有內地律師指，現時男女方說法不一，但如女方有證據證明資金用於兩人共同生活開銷或治病之用，那未必有義務償還資金。

常翁辛勞數十年，卻晚景淒涼。（微博《小莉幫忙》截圖）

網民質疑女方用心險惡 建議起訴

事件在網上引起極大迴響，不少網民質疑常翁女友存心騙錢，「老人攢了一輩子的錢啊，初戀就被騙太殘忍了」、「腦梗後立馬賣房跑路，這操作太冷血了！」、「說完會照顧他就掛電話？心虛得太明顯了吧！」、「唉，老人的養老錢都騙」、「支持起訴！讓法院查銀行流水一清二楚！」，但又認為「如果真是自願贈予，法律還真沒辦法追責…」。

（綜合）