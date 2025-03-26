台灣律師林智群25日貼出一張截圖，一名自稱鄰居的網友稱陸配「亞亞」經常嫌台灣爛，不想待在台灣等。



該篇言論看在林智群眼裡，讓他忍不住斥罵：「不能吃我們的飯，還砸我們的鍋！」

陸配亞亞遭前鄰居爆料常嫌台灣爛「不想待在這」 每早大聲播國歌（01製圖）

點圖放大看自稱是亞亞前鄰居的「爆料」原文全文：

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陸配劉振亞（亞亞）被控發表「武統」言論，遭台灣移民署廢止依親居留許可並驅逐出境，昨（25）日晚間搭機離台。劉振亞昨日開記者會強調：

我從來沒有鼓吹過『武統』，我所有關於『武統』的言論，都是基於情勢的分析，我愛台灣，也愛大陸，我生活在台灣，我的孩子也在台灣，我的家在台灣，如果一旦發生戰爭，砲彈飛過來它會分你是大陸人還是台灣人嗎？我有兩個兒子，他們現在11歲，長大了要當兵的，我會希望他們上戰場送死嗎？

經常評論時事的律師林智群也於25日在臉書發文，貼出一張截圖，一名網友爆料對亞亞印象深刻：

她家們口總是掛滿五星旗，彷彿生怕別人不知道她的立場。

網友更提及，亞亞每天早上都會播《義勇軍進行曲》，因為住在隔壁，所以聽得很清楚。

該網友表示，自己最終受不了，找亞亞反映，結果卻遭反駁：「大家都是一份子，為什麼不能放？」甚至開始數落台灣，不想待在台灣等等。

律師林智群看了網友的文章後，忍不住斥罵：「內地人談到台灣藝人時，最喜歡說：『不能吃我們的飯，還砸我們的鍋！』這句話還給你們。」

身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

亞亞自言自己和家人小孩都住在台灣，不可能支持武統。（YouTube截圖）

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