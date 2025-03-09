央視截圖列「轉發一個中國台灣藝人名單」　網民：班主任點名囉！

撰文：中天新聞網
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中國「兩會」近期展開，外長王毅7日強調「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」掀熱議，繼女星侯佩岑之後，多名台灣藝人也紛轉發相關貼文表態。

對此，《央視》於8日貼出「台灣轉發藝人名單」，讓陸網友直喊「班主任點名囉」。

央視7日在微博發布「中國台灣必歸」宣傳圖，多名台灣藝人轉發表態，其後央視再於8日貼出「台灣轉發藝人名單」，惹起熱議。（微博截圖）

點圖放大看看有關貼文及藝人名單：

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官媒《央視新聞》在微博發布「中國台灣必歸」宣傳圖片，稱：

台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。

並同時標記「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」的標籤，號召網友「一起轉發」。許多前往大陸發展的台灣藝人，為避免被出征，紛紛選擇轉發貼文，順應風向，繼侯佩岑開第一槍後，多名台灣藝人也跟進轉發貼文。

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《央視》於8日截圖貼出有轉發的「台藝人名單」，其中可見陳喬恩、陳妍希、陳震、陳志朋、董又霖、官鴻、侯佩岑、歐陽娜娜、汪東城、王以綸、文淇、顏人中、楊宗緯、張韶涵、趙又廷、陳昊森、陳昕葳、郭品超、蘇袀禾、黃曦彥。

該篇文章也引發大陸網友熱議：

「央視要當眾點名了」
「這是班主任點名咯，誰遲到誰逃課，一目了然」
「看看還有誰沒發的」

侯佩岑是第一個表態的台灣藝人。（侯佩岑臉書）
陳喬恩也轉發央視貼文。（陳喬恩IG）
趙又廷也被列在轉發藝人名單內。（微博）
歐陽娜娜也轉發央視貼文表態。（歐陽娜娜IG）
陳妍希也轉發央視貼文。（陳妍希IG）
陳昊森也轉發《央視》的貼文。（微博@Edward陳昊森）

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