疑大陸女假扮台灣人選美　口音與IG影片露破綻　網紅：可舉報台獨

泰國曼谷10月25日將舉行「國際萬國小姐」（Miss Grand International）選美活動，本屆共有71個國家及地區的佳麗角逐后冠。



然而，近日卻有一名自稱來自台灣、擁有「2024台灣小姐」頭銜的參賽者身份被質疑，因為當她本人一開口，所說的話完全不是台灣人講話的腔調和用語，引發網友熱議。

泰國曼谷國際萬國小姐（Miss Grand International）代表台灣的佳麗陳雨函（IG@yuhan.550）

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據萬國小姐主辦單位在官方IG介紹，一名代表台灣的參賽者「陳雨函」（Yuhan Chen）於9月30日亮相，背景還是「青天白日滿地紅」旗。

不過，眼尖網友發現，陳雨函的個人IG帳號「yuhan.550」9月17日才成立。

且她本人IG上，在分享受訪影片時，身旁圍繞的媒體多為大陸各家知名媒體，背景板也是以簡體字寫著「2024萬國小姐加冕儀式」等字眼，發文也大多使用英文、簡體中文，種種跡象令人質疑是否真的擁有台灣人身份。

對此，台灣選美國際執行總監透露，台灣官方並未派員參加此次賽事，懷疑陳雨函可能是為了取得參賽資格而事前花錢買身份。

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許多台灣網友也紛紛表示，光聽陳雨函的口音就能確定她絕非台灣人：

「大陸人口音啊」

「聽口音就知道不是在台灣長大」

「非常火？台灣人不說這種用語，是大陸人才會用」

「口音、腔調、用辭都是大陸人，就算是新住民二代也不會這樣明顯」

「要裝也不學得像一點」



更有網友挖出「2024國際聯合國小姐」中國區執行主席也叫做「陳雨函」，但尚未確認是否為同一人。

對此，有台灣網友號召大家向主辦單位檢舉陳雨函涉嫌假冒台灣人參賽。另外，知名網紅「波特王」也建議，可向大陸政府的舉報中心檢舉她是「台獨分子，企圖顛覆國家政權」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】