私補老師到半山豪宅上課！5原因「再高offer都唔教」 1事遭扣錢

富貴人家的錢並不容易賺！有私補老師於網上發文指出，「有一種家庭，再高的offer（薪酬待遇）我都唔會教」。她提到，早前到過億半山獨立屋試堂，不滿僱主未有安排司機接送、未有簡單打扮迎接、被安排上課的兒子不甚上進、下課後被要求寫觀察分析報告，令她最不能接受的是遲到了7分鐘，雖然有補時也被扣錢，她忿而告知僱主秘書「我覺得自己唔太適合教佢小朋友」而辭掉工作。



帖文引來網民熱議，有網民分析道「冇安排司機接送/交通錢，唔覺有咩問題，覺得遠可以唔接。土豪裝修，個人喜好，亦唔覺有咩問題。打唔打扮見仁見智，唔打扮未至於令我唔去教。不甚上進，上進嘅唔使搵你啦。send report少X，加錢同你做。遲到係唔啱，不過因為遲到又扣人錢又係X咗些少」。



有私補老師於網上發文指出，「有一種家庭，再高的offer（薪酬待遇）我都唔會教」。（《教束》劇照）

批住獨立屋僱主不安排司機接送

該私補老師於Threads發文表示，早前接到住過億半山獨立屋的有錢人家秘書通知，安排她試堂私補，她答應接下工作。但由交通起就有諸多不滿意的地方，指出「通常呢類家庭會安排司機接我去，或者額外畀交通錢，但佢冇」。

到達獨立屋後，她先被「一屋土豪裝修」嚇親，再見到女僱主的打扮，直言「我呆了，我以為係屋企的阿姨」，認為正常第一次見老師或客人，僱主都會簡單打扮一下，「特別如果係闊太」。接下來，「不意外地，個仔都係不甚上進的青年」，簡單詢問在學校學了什麼，有什麼不明白，「咩都話唔知，唔清楚」。

樓主形容，住半山獨立屋的學生是個「不甚上進的青年」。（《教束》劇照）

不滿遲到7分鐘被扣學費

下課後，秘書要求她傳送報告，寫下對小朋友的觀察與分析。計算學費時，秘書轉述「X太話你嗰日遲了7分鐘到，學費上扣返$XXX呢個數，ok？」，樓主解釋因交通不太方便，所以遲了少少，但已遲下課補時，秘書回覆會向僱主反映。

思考了一陣子，樓主決定辭掉工作，向秘書表示「算啦，你照過呢個數畀我，麻煩幫我同X太講，我覺得自己唔太適合教佢小朋友，thank you！」。樓主於文末寫道，「裝修反映父母，父母反映家教，家教反映學生」。

樓主隨後又於留言區補充說，私補不時都會「早開始遲落堂」，在時間上「冇得好死板咁計」，認為僱主可以口頭提醒勿遲到或先弄清楚有沒有補時，批評僱主「作為上流家庭，咁樣做只會被人覺得好小家，觀感唔係幾好」。

樓主最不能接受的是遲到了7分鐘，雖然有補時也被扣錢。（《上流寄生族》劇照）

網民反駁樓主：遲到是時間管理問題

有網民指出守時是個人操守問題，樓主應預早出門，「但補習遲到又真係唔可以賴人哋屋企遠冇司機等藉口，呢啲係time management（時間管理）問題喎」、「你做嘢遲到係你個人唔專業」、「覺得唔就腳就早啲出門口，唔想早啲出門口就call的士，兩樣都唔想就唔好接」。

有網民則說，「如果你知道地點喺邊，車唔車妳或者有無交通費係應該上門之前傾好晒」、「喺自己屋企特登為咗你無啦啦打扮下咪仲奇怪」、「我諗你真係對有錢人有太多幻想，有錢人真係唔係奉旨要對人大方」。

有網民撐樓主，批評有錢僱主「孤寒」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

有網民撐樓主：僱主扣錢好孤寒

不過亦有網民撐樓主，批評有錢僱主「孤寒」，「話人唔準時嗰啲唔好戇X啦，第一次上嚟你屋企，仲要半山，仲要嗰7分鐘，走嚟同人講話要扣返錢，真係好唔considerate（周到）同樣衰」、「遲到又真係唔啱嘅，不過你補返時又冇理由要扣錢」、「我覺得好笑嘅係屋企咁X有錢，但又要因為人哋遲咗少少而咁計較啲人工」、「真係onX家長，補習要出report？」、「有錢佬不意外，越有錢通常都越孤寒」。