北角東岸板道啟用3個月污跡處處！港男嘆殘舊　狗主公德心惹熱議

北角東區走廊下的東岸板道（西段），剛在今年1月開放使用，可是有港男在網上發文發相，投訴使使者無公德心，指東岸板道開放使用不足3個月，已變得殘破不堪，有市民將飲完、打完卡的咖啡杯隨處扔。他認為更離譜的是有好多疑似狗尿污跡殘留在地上，相信部份狗主只求其「拎一兩滴水沖淡小小就當清潔咗，仲小過啲狗尿呀」。港男慨嘆如此美好的環境遭受破壞，於是發文希望大家珍惜，「依個咁靚嘅地方要好好保護！」。



帖文隨即被瘋傳，有不少網民議論紛紛，「辛苦清潔人員 」、「咁搞法可能遲啲人都屙埋一份」，亦有網民及狗主爭論部份養狗人士欠公德心「啲狗屙尿畀你睇到 ，咪噴下少少水囉，睇唔到當冇事發生，好多呢啲有愛心冇公德心嘅人」。



樓主拍下有咖啡杯被人隨處扔。（Threads圖片）

而地板上亦出現疑似是狗尿的污跡。（Threads圖片）

東岸板道西段今年1月啟用 港男嘆已經變殘

有港男早前在Threads上發相及發文，指北角東區走廊下的東岸板道，在今年1月才開放予公眾人士使用，但已被欠缺公德心的市民無情破壞，「已經殘破不堪」。

從照片可見，他拍到有飲完、打完卡的咖啡杯隨處扔，「攝」在欄杆位置。現場見到有不少市民正在放狗，可是樓主發現圍繞燈柱的地下，有不少疑似狗尿跡，他認為是有狗主「（狗狗）屙完尿就咁拎一兩滴水沖淡小小就當清潔咗，仲小過啲狗尿呀」。

東岸板道西段已於今年1月啟用，而東段計劃將於今年底落成。（資料圖片）

樓主籲珍惜：咁靚嘅地方要好好保護！

樓主慨嘆如此美好的休憩場地，只開放不足3個月，已被極速破壞，感到大為可惜，他於是發文希望大家珍惜，「香港大家都有份，依個咁靚嘅地方要好好保護！ 」。

帖文引來不少網民熱議，有人留言「辛苦清潔人員 」、「咁搞法可能遲啲人都屙埋一份」、「你叫香港人有公德心有鬼用？內地遊客就可以冇公德心？」。

不少網民就狗主的公德心熱議，有人鬧：有愛心冇公德心。（Threads圖片）

部份養狗人士公德心惹議

樓主指地板上出現不少疑似狗尿漬，引來網民及狗主就部份養狗人士的公德心進行激辯，「啲狗屙尿畀你睇到，咪噴下少少水囉，睇唔到當冇事發生，好多呢啲有愛心冇公德心嘅人」、「實好多人放狗都係咁，唔止東岸板道dirty（污糟），只要有得俾放狗，好多新嘅地方轉眼間就一撻撻，夏天來到，再蒸發埋啲狗尿嘅味，一言難盡。只能說，有公德心嘅狗主太少 」。

有人認為樓主小題大造「幾個紙杯幾督狗尿，已經講X到殘破不堪咁樣，都黐X線」、「有人投訴多幾次就唔會畀人帶狗，犯賤鐘意玩串個party可以繼續」」。

東岸板道（東段）下半年陸續啟用

北角東區走廊下的東岸板道，是65億元優化海濱專項撥款下的13個工程項目之一。東岸板道（西段）已於今年1月26日啟用。西段全長1.1公里，當中700米是連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，400米是經優化的北角海濱花園。而東岸板道（東段），將由北角海濱花園接駁至鰂魚涌海裕街，預計今年下半年完成。東岸板道全面開放後，整條長約13公里，接通由西環石塘咀沿港島北岸延伸至筲箕灣愛秩序灣的海濱。