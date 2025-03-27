買魚獲贈這東西激似男性生殖器！港女：好腥　網民笑：出軌被剪？

這條令人想入非非的物體到底是什麼來的？有港女於網上發文分享，日前在街市買魚時，魚檔姨姨送了1條狀似男性生殖器官的物體給她，「話係好嘢嚟，切幾刀連魚一齊蒸就得」，她一直以為是「魚春」，惟蒸完一開鍋蓋，顏色和形態更似「一碌咕咕」，搞笑畫面讓她「笑到肚痛」，而她更形容蒸煮完後，該物體的氣味仍然「好腥」。



香港海鮮聯合總會主席李彩華過往曾就魚類該部位作出解答，指出那東西其實是「魚扣」，亦即魚的胃部。不過，如此鮮紅的魚扣較少見，而巨型魚扣多來自龍躉、石斑，而且炆炒皆宜，可與鮑魚、雞腳或花膠一同炆至腍身，喜歡爽口的亦可切絲炒。



有港女於網上發文分享，日前在街市買魚時，魚檔姨姨送了1條狀似男性生殖器官的物體給她，「話係好嘢嚟」。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

獲贈狀似男性生殖器官物體 魚檔姨姨：好嘢嚟

該港女於fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文表示，日前買魚時，魚檔姨姨送了條狀似男性生殖器官的物體給她，「話係好嘢嚟，切幾刀連魚一齊蒸就得」，她以為是「魚春」，所以只是簡單清洗就連同魚放在同一碟中蒸煮。

蒸熟後一打開鍋蓋，港女瞬間驚呆，「佢真係好似一碌咕咕，個頂仲要有紅血絲，蒸完魚血變咗白色黐喺上面，仲似」。港女說，第一次見這物體，「真係孤陋寡聞」，而尷尬的畫面令她「笑到肚痛」。

港女笑言，「佢真係好似一碌咕咕，個頂仲要有紅血絲，蒸完魚血變咗白色黐喺上面，仲似」。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

網民：出軌俾人剪咗？

帖文引來熱議，網民紛紛笑言，「呢碌嘢好有可疑」、「令人想入非非」、「以形補形？」、「邊個得罪老婆？」、「建議你去確認吓，魚檔姨姨個老公係咪安好」、「勝哥尋晚出軌俾人剪咗」、「有無發現老闆娘老公無開檔」。

識食網民認出是龍躉扣：煮不好會又韌又腥

不少「識食」的網民指出，該物體實質為龍躉扣，是魚的胃部，價錢不便宜，形容處理過程複雜，若煮得不好，口感會又韌又腥，「魚扣，龍躉魚扣要$30/個，下次唔該切多幾刀，等個造型靚啲啲啦」、「龍躉扣即係魚個胃，用嚟炒鹹酸菜」、「要切開，刮走所有血絲同潺，如果清唔晒，呢嚿嘢會好腥」、「要剪開用鹽/生粉洗（炆扣入味/牙力好爆炒ok）」、「試過打邊爐幾好食，要煮耐啲，啱啱熟會好韌咬唔到」。

港女後來回覆網民留言時說，記得當天買魚時，魚檔職員正「劏緊龍躉躉」，故認為是龍躉扣，未煮前顏色是深紅色，觸感「軟癩癩滑捋捋」。她指出，因以為是魚卵，故「洗嘅時候劣咗幾下，洗走表面啲血就放落碟，不過真係偷懶無切，如果有切開應該會發現無春」，網上搜尋後才發現應該要「切片落鑊炒」，由於她烹煮方法有錯，所以蒸完氣味仍「好腥」。

過往亦有網民分享買過巨型魚扣。（fb群組「食在元朗」圖片）

李彩華：魚扣炆炒皆宜

香港海鮮聯合總會主席李彩華過往曾接受《香港01》訪問講解魚扣，他指如此鮮紅的魚扣較少見，「一般劏出嚟無咁紅，淡色啲、白色啲」。他指出巨型魚扣多來自龍躉、石斑，由於一個魚扣不夠多人分享，有些魚檔可能在宰殺石斑後先把魚扣雪藏，儲夠了2、3個再同時賣出，而生意好的魚檔可以一日賣出數個新鮮魚扣，「一日劏幾條大石斑，一日有幾個唔出奇」。

李彩華又表示魚扣炆炒皆宜，可與鮑魚、雞腳或花膠一同炆至腍身，喜歡爽口的亦可切絲炒。然而，他提醒魚扣膽固醇高，並非所有人都可以大吃特吃，其中膽固醇高及消化能力欠佳者亦不宜過量。