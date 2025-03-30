第一眼看到女人還是鮮花　人氣心測秒揭你自己也不知道的內心狀態

潛意識的想法，會影響著人們的決定，卻往往不自知～近來小紅書上這則爆紅的心理測驗，只有憑直覺選擇看到的事物，就能精準測出目前的內心狀態以及感情現況，快一起來看看準不準吧～



近來小紅書上這則爆紅的心理測驗，只有憑直覺選擇看到的事物，就能精準測出目前的內心狀態以及感情現況。（示意圖／《一拳鮮師：勇敢的市民》劇照）

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圖中，第一眼看到的事物為何？（請憑直覺選擇唷～）

A. 一個女人

B. 葉子、鮮花或蝴



第一眼看到A.一個女人

循規蹈矩的生活，令你逐漸感到喘不過氣，甚至對於生活中很多大小事，都有一種「忍受已到臨界點」的感覺～本身屬於害怕冒險的安全型個性，但是，偶爾卻會有一種想跳脫現況、感受新鮮感的衝動，不甘於平凡令你無法隨遇而安，不論在感情或生活生皆是如此～

建議你，在感情中，能有人陪伴是一件相當幸福的事；珍惜生活中的穩定～把握閒暇時刻，安排一場小旅行、透透氣參加一些活動，間接擴大交友圈，都能令原本一陳不變的生活，增加更多情趣唷～

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第一眼看到B.葉子、鮮花或蝴蝶

對於自身有著很高的期望，不論事業或愛情，你總是汲汲營營，渴望得到「完美狀態」，也許，你已經到達了這個狀態，卻仍不滿足，求好心切的態度令你拼命在無形之間給予自我壓力～

感情方面，單身者會渴望找到依靠，令波動的心得已獲得安撫；若是有伴者，建議別因為擁有了，就覺得一切理所當然，感情是需要經營的～別忘了多去聽另一半的想法唷～

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】