職場心理測驗｜你在團隊裏有甚麼性格？看你選「哪隻鵝」便知一二

人是群居動物，不管是家庭、工作還是交友，都需要與其他人接觸，但你在團體裏面是一個怎麼樣性格的人呢？



以下這個日本超火紅的心理測試，測過的人都覺得超準。

Q：以下6隻鵝選一隻你覺得最順眼的：（按圖了解）



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選A的你：

你是一個表面很樂觀開朗，私底下卻是有比較多悲傷往事的人但你不會把這些情緒帶到身邊的人身上，只會展現出快樂的一面，但是如果有人想要破壞好氛圍，你是會直接發怒的。

選B的你：

你是一個和平主義者，假如身邊的人爭吵就會想要當和事佬，是個低調的人，多數時候都是扮演追隨者的角色，而且你超接地氣，喜歡做一些手作小物、規劃行程等需要心思細膩的事情。

選C的你：

你在群體裏面很活躍，大多數都喜歡與人互動，偶爾會想要沉浸在自己的小世界裏面，遠離無意義社交，但想出頭的時候，即使行動讓人反感，也在所不辭，希望能獲得關注。

選D的你：

「少數服從多數」是你在團體生活裏面的中心思想，很害怕不合群而遭到同儕指指點點，但如果是多數方的一員，即使婉拒別人的邀請，也不會感到罪惡，另外，不喜歡成為所有人注意力的焦點，會感到緊張。

選E的你：

你是一個很有耐心、親切感十足的領導人，很有帶領群體的能力，同時也願意關懷身邊的人，做事情都會先收集意見再進行決策，是個很體貼的領導者，但是比較重視階級制度，認為要有應當的態度。

選F的你：

你在群體裏面常扮演最年輕的角色，但其實是有潛力當領頭羊，而且非常有社交能力，可以隨時調解團體內的氣氛，也會主動打開話題，跟不熟的人也能聊。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】