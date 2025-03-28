深圳灣公路大橋工程車停快線！打死火工人站車旁　零標示被轟危險

本港道路經常要進行各樣工程，而工程車停在公路上，必需提供工程標誌，好讓途經司機切勿駛入工程範圍內，以確保工作人員安全。惟網上流傳1條「車cam」影片，顯示有車輛正沿深圳灣公路大橋快線往香港方向行駛，其間的士突然緊急切入中線，而尾隨的「車cam」拍到原來快線有1輛工程車停泊，數名工人站在工程車右方，雖然已打死火燈，但沒有其他標示。「車cam」司機同樣同即切入中線，以避開工程車，否則恐釀成車禍。



許多網民留言直斥涉事工程車運作方式很危險，炮轟「快線停車開工？起碼喺遠處擺個雪糕筒」、「其實真係好危險」、「係咪壞車喳？可能工人都唔想」、「好彩啲車識避開，如果唔係又有車禍」。



車cam影片影示，前方有1輛俗稱「小露寶」的混能的士沿深圳灣公路大橋快線往香港方向行駛。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

混能的士突然打左燈，繼而在安全情況下駛入中線，畫面拍到快線前方泊有1輛工程車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

快線前方泊有工程車 混能的士即切線避開

相關影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約15秒，現場是深圳灣公路大橋往香港方向，畫面顯示拍攝時間為2025年3月26日下午4時許，車cam前方有1輛俗稱「小露寶」的混能的士沿快線行駛，車cam的車輛車頭蓋同是紅色，不排除亦是的士。

其間前方的混能的士突然打左燈，繼而在安全情況下由快線轉駛中線，車cam隨即拍到快線前方泊有1輛工程車，數名工人站在工程車右方位置，雖然工程車已經打死火燈，但沒有其他標示。幸好車cam車輛和工程車仍有足夠距離，司機同樣由快線切入中線，沒有釀成交通意外。

數名工人站在工程車右方位置，雖然工程車已經打死火燈，但沒有其他標示，網民直斥危險。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民︰好彩今次的士司機夠醒目

影片引來大量網民留言，「係咪掛住開工，唔記得工程標誌？」、「如果一個唔留神撞埋去，傷幾個」、「係咪突然死車？但好少死到連揸去慢線都唔得」、「好彩今次的士司機夠醒目，即刻切線」。

幸好車cam車輛和工程車仍有足夠距離，司機同樣由快線切入中線，沒有釀成交通意外。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

幸好車cam車輛和工程車仍有足夠距離，司機同樣由快線切入中線，沒有釀成交通意外。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

法例列明工程負責人需提供交通標誌

根據本港法例第374章第11條《道路交通（交通管制）規例》，若為道路工程提供照明，設置標誌及進行防護，有關的負責人須在道路工程進行的地方放置燈具、交通標誌及道路標記，任何人無合理辯解而違反規定，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可被罰款5,000元及監禁3個月，如屬第2次被定罪或隨後再次被定罪，可被罰款1萬元及監禁6個月。

另外，運輸署提醒司機和乘客，中途壞車時，應該「立即亮起危險警告燈。如有可能，應把壞車駛離行車道」，如果現場設有避車處、路肩或邊帶，則應停放在相關位置。

（綜合）