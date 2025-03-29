貨櫃車爆胎釀5死8傷車禍！本田一家六口捱撞　夫婦與2歲女兒慘死

馬來西亞發生5死8傷恐怖車禍，1輛貨櫃車深夜在南北大道行駛時爆胎失控，先擦撞1輛豐田私家車，再逆線撞向2輛私家車，其中1輛本田私家車載有一家六口，當中父母及2歲女兒傷重死亡，另3名年幼子女仍在搶救中；另1輛寶騰私家車23歲女司機和男乘客頭部及身體重創當場死亡。



警方指，事故造成5死8傷，貨櫃車司機涉危險駕駛導致他人死亡被捕，本田捱撞後90%燒毀，車上6人在火勢失控前已被移出。



事故中駕駛寶騰的女司機死亡，她被發現涉無牌駕駛，家屬透露她原本任職空姐，前天才過生日，當天正準備一家人慶祝，詎料突然天人永隔。



貨櫃車和本田相撞，本田起火焚燒，全車90%燒毀。（網上圖片）

貨櫃車失控撞3車

馬國傳媒報道，柔佛州南北大道3月27日晚11點半有拖格羅厘（貨櫃車）爆胎，觸發多車相撞，除貨櫃車外還包括3輛私家車，釀5死8傷。

貨櫃車和本田相撞，本田起火焚燒，全車90%燒毀。（網上圖片）

貨櫃爆胎失控 本田捱撞後起火

居鑾警區主任峇林指，事發時35歲男司機阿都拉曼駕駛貨櫃車從新山駛向吉隆坡，途中右前轆爆胎，貨櫃車失控擦撞同方向行駛的豐田私家車。貨櫃車隨即撞入逆線車道，和寶騰及本田私家車相撞，其中本田捱撞後起火，司機和5名乘客在火勢失控前已被移出。

貨櫃車和本田相撞，本田起火焚燒，全車90%燒毀。（網上圖片）

一家六口3死3重傷

起火的本田幾乎徹底燒毀，消防表示燒毀程度達90%，車上載有一家六口，36歲男司機納沙阿魯丁和35歲妻子絲蒂卡茲拉送院途中不治，2歲女兒瑪麗亞安傷重當場死亡，其餘3名分別4歲、7歲、4歲的兒童亦受重傷，仍在搶救中。另一輛寶騰私家車的23歲女司機及20多歲男乘客在車禍中頭部及身體重創，當場死亡。

事故中，肇禍貨櫃車司機右腿及腰部受傷，遭擦撞的豐田38歲男司機、37歲男乘客、25歲女乘客及2歲男童均受輕傷。警方已延扣貨櫃車司機調查，驗毒呈陰性反應，將循危險駕駛導致他人死亡調跟進。

貨櫃車和本田相撞，本田起火焚燒，全車90%燒毀。（網上圖片）

貨櫃車因爆胎而與另外3輛私家車相撞，其中寶騰上的23歲女司機及20多歲男乘客當場死亡。（網上圖片）

貨櫃車因爆胎而與另外3輛私家車相撞，其中寶騰上的23歲女司機及20多歲男乘客當場死亡。（網上圖片）

貨櫃車因爆胎而與另外3輛私家車相撞，其中寶騰上的23歲女司機及20多歲男乘客當場死亡。（網上圖片）

23歲女死者涉無牌駕駛 前天剛過生日

當地傳媒報道，遇難的23歲女司機依里努拉烏達涉嫌無牌駕駛，她生前曾任空姐，其母米米接受訪問，透露她在6兄妹姊妹中排第二，非常孝順，出來工作後每月都會給家用。依裡努拉烏達前天才生日，原本今晨（28日）回老家接家人，一同到長女在雪蘭莪州雪邦的住所慶祝過節，還提醒媽媽收拾好行李，清晨就出發。

詎料米米今晨收到長女電話，才知是「白頭人送黑頭人」。依里努拉烏達的父親又指，女兒個性柔弱但很有責任感，現痛失女兒傷心不已。

（綜合）