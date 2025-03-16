禍從口出！在機場戲稱行李藏炸彈 64歲男偕友人即被捕 判刑出爐
撰文：桃樂斯
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友人間開玩笑無可厚非，但切記要看場合！馬來西亞有男子於機場謊稱友人行李藏有炸彈，機場當局即時檢查二人行李，後來雖確認虛驚一場，但兩人仍被警方以《刑事恐嚇罪》逮捕。當地法院日前審理案件，男子在庭上直認控罪，被判處罰款100令吉（下同，約180港元）。警方亦提醒民眾切勿在公共場所，尤其機場等敏感區域，發表帶有威脅性的言論或玩笑。
男子在機場戲稱友人行李藏有炸彈
綜合馬來西亞媒體報道，事發於3月11日晚上約10時30分，當地一名64歲黃姓男子在檳城國際機場的登機櫃檯開玩笑，戲稱朋友的行李內藏炸彈。以上言論隨即引起安保人員注意，機場當局即時檢查二人行李，後來確認是虛驚一場，行李其實並無任何爆炸物。
警方以《恐嚇罪》逮捕二人
惟黃男的惡作劇抵觸1955年輕微罪行法令（336法令）第14條文，警方亦引用刑事法典第506條《刑事恐嚇罪》逮捕二人，並帶他們前往法庭申請延長扣留令。法庭方面准許延長扣押兩人4天，即至周六（15日）以協助調查。
男子於庭上認罪 被判罰款100令吉
至周五（14日）早上8時20分，64歲黃男被帶到位於浮羅山背（Balik Pulau）法庭，他於庭上承認控罪，被判罰款100令吉。警方事後於社交平台公開事件，提醒民眾切勿在公共場所，尤其機場等敏感區域，發表帶有威脅性的言論或玩笑。
（綜合）
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