禍從口出！在機場戲稱行李藏炸彈　64歲男偕友人即被捕　判刑出爐

友人間開玩笑無可厚非，但切記要看場合！馬來西亞有男子於機場謊稱友人行李藏有炸彈，機場當局即時檢查二人行李，後來雖確認虛驚一場，但兩人仍被警方以《刑事恐嚇罪》逮捕。當地法院日前審理案件，男子在庭上直認控罪，被判處罰款100令吉（下同，約180港元）。警方亦提醒民眾切勿在公共場所，尤其機場等敏感區域，發表帶有威脅性的言論或玩笑。



馬來西亞有男子於機場戲稱行李內藏炸彈，和友人雙雙被警方拘捕。（示意圖／GettyImages）

男子在機場戲稱友人行李藏有炸彈

綜合馬來西亞媒體報道，事發於3月11日晚上約10時30分，當地一名64歲黃姓男子在檳城國際機場的登機櫃檯開玩笑，戲稱朋友的行李內藏炸彈。以上言論隨即引起安保人員注意，機場當局即時檢查二人行李，後來確認是虛驚一場，行李其實並無任何爆炸物。

警方以《恐嚇罪》逮捕二人

惟黃男的惡作劇抵觸1955年輕微罪行法令（336法令）第14條文，警方亦引用刑事法典第506條《刑事恐嚇罪》逮捕二人，並帶他們前往法庭申請延長扣留令。法庭方面准許延長扣押兩人4天，即至周六（15日）以協助調查。

2名男子於機場開玩笑指行李藏有炸彈，被警方以《恐嚇罪》逮捕。（FB「Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya」圖片）

男子於庭上認罪 被判罰款100令吉

至周五（14日）早上8時20分，64歲黃男被帶到位於浮羅山背（Balik Pulau）法庭，他於庭上承認控罪，被判罰款100令吉。警方事後於社交平台公開事件，提醒民眾切勿在公共場所，尤其機場等敏感區域，發表帶有威脅性的言論或玩笑。

開玩笑的64歲黃姓男子，於14日早上被帶至法庭，他於庭上認罪被判罰款100令吉。（網上圖片）

（綜合）