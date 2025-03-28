緬甸地震│曼谷泳池玻璃牆震碎　父抱2孩踏碎片逃命　目擊者︰父愛

緬甸於3月28日發生7.9級大地震，震源深度30公里，強震波及鄰近的泰國首都曼谷和清邁，當地居民和遊客同樣感受到劇烈搖晃。地震時身處曼谷1間酒店的馬來西亞華裔男子拍到災後情況，當時他酒店的泳池，突然「泳池晃到很厲害，小孩在裡面大叫」，泳池玻璃圍牆因地震而碎裂，當時有1名外籍男子和2名孩子在池內無法脫困，華裔男見狀立即施救，人父隨即抱住2名小孩「踩着玻璃逃離現場」，幸終能返到安全位置。



照片可見，各人逃生後，現場地板遺下血迹，1名女童右腳遭割傷，酒店職員正為她包紮傷口，父親在旁邊用手遮掩女兒雙眼，防止她見到傷口受驚，此情此景令到華裔男大讚「父愛真偉大」。



外籍男子獨自抱起2名孩子離開，其腳板流血，見池水混雜血迹。（facebook影片截圖）

地板遺下血迹，該名女童右腳遭到割傷，由酒店職員包紮傷口，而外籍人父站在旁邊，並用手遮掩女兒雙眼，避免女兒見到傷勢受驚。（facebook圖片）

酒店泳池玻璃圍牆被震碎 傳出兒童哭聲

該名華裔男在facebook帳戶上載相關圖片和影片，可見當時地震過後，酒店泳池玻璃圍牆被震碎，導致碎片四散，池水湧出，影片更傳出兒童尖叫聲和哭聲，華裔男多次表示「地震」，其左腳遭到輕微割傷。

樓主左腳遭到輕微割傷。（facebook影片截圖）

酒店泳池玻璃圍牆被震碎，導致碎片四散，池水湧出，影片更傳出兒童尖叫聲和哭聲。（facebook影片截圖）

酒店泳池玻璃圍牆被震碎，導致碎片四散，池水湧出，影片更傳出兒童尖叫聲和哭聲。（facebook影片截圖）

酒店泳池玻璃圍牆被震碎，導致碎片四散，池水湧出，影片更傳出兒童尖叫聲和哭聲。（facebook影片截圖）

人父抱2孩踩玻璃碎逃離 池水混雜血迹

樓主用文字描述當時「泳池晃到很厲害，小孩在裡面大叫」，見到1名外籍男子和2名孩子被困池內，「還好我及時抓住他們倆，流了滿地血，還好小孩沒事」。影片可見，外籍慈父子獨自抱起2名孩子離開，而池水混雜血迹，樓主形容是「踩着玻璃逃離現場，父愛真偉大」。而後續照片顯示地板遺下血迹，該名女童右腳遭到割傷，由酒店職員包紮傷口，該名外籍男子站在旁邊，並用手為女兒掩眼，避免她見到傷勢受驚。

不少高樓泳池亦因地震而直接溢出池水。（facebook影片截圖）

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酒店房間裂開 女伴︰不敢睡

另外，樓主拍攝其他情況，抵達酒店地下後，許多民眾因地震而聚集街頭，樓主形容「全部出來集合」、「全部出來了」、「很多人跑出來」，不少高樓泳池亦因地震而直接溢出池水，即使去到酒店房間，牆壁已經裂開，走廊跌了批蕩，樓主同行女伴表示「不敢睡」，要求換酒店。

（facebook）