超Man！台灣地震「男友飛撲這樣做」影片瘋傳　網民：可託付終身

台灣嘉義大埔21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，嘉義最大震度6弱、台南及高雄最大震度5弱，各地紛紛傳出災情。



一名女網友在Threads發布一則影像畫面，只見地震劇烈搖晃的當下，男友馬上跳上床保護著她，不少網友看完感動表示「可以嫁了」。

一名台灣男子在地震劇烈搖晃當下馬上跳上床保護女友，不少網友看完感動表示「可以嫁了」。（Threads截圖）

點圖放大看監視器拍到的畫面：

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原PO表示，住在嘉義這一年一直發生地震，而且震央很常出現在嘉義。21日清晨地震發生時，原PO已經進入夢鄉，躺在身旁的兩隻貓咪被嚇醒，跳下床跑出房間門外。

一開始原PO以為這起地震大概會跟之前一樣，搖一下就停止，殊不知「房子瘋狂甩動」，而坐在電腦桌前的男友，立刻站起來到床上用身體保護原PO，以免被掉落物品砸到。

事後，原PO將小米攝影機錄下的畫面PO上網，指出：

謝謝我的男友當下馬上衝來保護我，真的不是不逃跑，是當下腦中空白根本沒有想法。

也呼籲大家地震發生時一定要保護好頭部，並表示自己後來有馬上穿好衣服，衝下樓去避難，目前兩隻貓咪也平安沒事。

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不少網友感動表示：

「天啊！肉身護女友，我看見了愛情的樣子」

「這不是男友了，請開始叫老公」

「當下毫不猶豫秒撲上床，以肉身護妻，真愛才會這樣。這是一個讓人感動的好男人，可以託付終身了」

「麻煩明天婚姻事務處報到」

「可以嫁了，婚後一年保養品我出」



另外有網友表示：

「貓咪很有防災觀念，震完就趕快出去了」

「科普一下，留言好多人問為什麼不跑，以畫面這個震度，真的要原地找掩護不要跑，你可能在跑離的途中摔倒、踢到傾倒的物品、被倒下的櫥櫃壓倒、被掉下的物品砸到頭，一旦受傷，等到地震平息你反而可能跑不了了喔」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】