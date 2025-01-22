台灣6.4級地震｜半夜強震兼停電　印尼姐姐第一時間「肉身護嫲」

21日凌晨台灣嘉義大埔發生6.4地震，是近50年來規模最大一次，地震發生於深夜嚇壞不少民眾。



一名女網友在Threads貼出監視器影像，影片中可以看到地震當下，家裡的看護馬上上前護住祖母，下意識的反應不僅感動原PO更讓網友淚目喊「好感動，請一定要多善待她，也幸好你們都平安」。

台灣嘉義大埔發生6.4級地震，有女網友家中監視器拍到強震時印尼看護第一時間趕去用身體保護祖母。（Threads截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 11

原PO在內文中表示，對方是來自印尼的看護姐姐，平時負責照顧祖母生活，地震在自家附近，驚魂未定的同時趕緊打開攝影機確認祖母情況，便見到看護全程保護著祖母， 她坦言：

看到這幕真的太感人了。

影片中也可以看到，即使中間停電，看護也全程沒有離開，祖母也在震後輕拍看護的背安撫，場面令人動容。

點圖放大看更多1月21日台灣6.4級地震相關照片：

+ 4

網友看完紛紛回覆：

「人與人之間都是互相的，妳怎麼對待別人，別人就怎麼對待妳」

「這不加薪，我要把印尼姐姐帶走了」

「看了好感動，祖母感覺嚇得不輕」

「一定加薪，感謝那位姐姐在危急時刻還在保護祖母」

「人在危急關頭往往最能凸顯本性，希望樓主好好善待和珍惜這位幫傭姐姐」



也有同樣家裡有請印尼看護的網友大讚：

印尼看護大多都很用心在照顧老人家。

表示自己父親之前也是被印尼籍看護照顧，即使語言不通要靠手機翻譯，但對方做事認真，加薪做獎金也會開心了一整天。

還有人補充：

印尼地震更多，豐富的經驗，她更能臨危不亂，做出最好的保護動作，先保護老人家的頭部。

【延伸閱讀】台灣6.4級地震｜阿里山監視器疑拍到地震光 多處地面狂閃白光

【延伸閱讀】台灣6.4級地震｜阿里山監視器疑拍到地震光 多處地面狂閃白光

點圖放大瀏覽：

+ 15

延伸閱讀：

夜市隨便花就要600元 他吐心聲：只賺30K怎麼夠用？

一手包辦機加酒行程…她帶同事出國被怨「太貴」心寒想退了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】