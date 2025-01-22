台灣6.4級地震｜半夜強震兼停電 印尼姐姐第一時間「肉身護嫲」
撰文：聯合新聞網
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21日凌晨台灣嘉義大埔發生6.4地震，是近50年來規模最大一次，地震發生於深夜嚇壞不少民眾。
一名女網友在Threads貼出監視器影像，影片中可以看到地震當下，家裡的看護馬上上前護住祖母，下意識的反應不僅感動原PO更讓網友淚目喊「好感動，請一定要多善待她，也幸好你們都平安」。
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原PO在內文中表示，對方是來自印尼的看護姐姐，平時負責照顧祖母生活，地震在自家附近，驚魂未定的同時趕緊打開攝影機確認祖母情況，便見到看護全程保護著祖母， 她坦言：
看到這幕真的太感人了。
影片中也可以看到，即使中間停電，看護也全程沒有離開，祖母也在震後輕拍看護的背安撫，場面令人動容。
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網友看完紛紛回覆：
「人與人之間都是互相的，妳怎麼對待別人，別人就怎麼對待妳」
「這不加薪，我要把印尼姐姐帶走了」
「看了好感動，祖母感覺嚇得不輕」
「一定加薪，感謝那位姐姐在危急時刻還在保護祖母」
「人在危急關頭往往最能凸顯本性，希望樓主好好善待和珍惜這位幫傭姐姐」
也有同樣家裡有請印尼看護的網友大讚：
印尼看護大多都很用心在照顧老人家。
表示自己父親之前也是被印尼籍看護照顧，即使語言不通要靠手機翻譯，但對方做事認真，加薪做獎金也會開心了一整天。
還有人補充：
印尼地震更多，豐富的經驗，她更能臨危不亂，做出最好的保護動作，先保護老人家的頭部。
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