2025年14個天災人禍預言盤點「地震海嘯火燒車」7個開運秘訣曝光

蛇年即將到來，有「台灣觀世音」之稱的命理師廖美然，針對蛇年之年運勢大預言。廖美然表示，2025年乙巳年也就是「青蛇年」，值年卦為澤火革卦上兌下離，天下變動，是動亂的一年，國際上會有政變，地震，甚至發生海嘯，極端氣候，產生乾旱及大水災，是充滿瞬息萬變的時代。



廖美然提到2025年雖然川普當選美國總統，但擋不住通貨膨脹，而美股也是短期的美好，股市投資風險高，而光電時代也跟著2025到來，光電能源的突破，智能玻璃大躍進，除了AI以外，智能光源玻璃需求普及化。

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2025乙巳年要注意哪些大事：

1、天變地變，地震、海嘯、水災、火災，天災人禍多要特別注意防範；另外交通意外事件多，如貨櫃車、火車、捷運、高鐵，更要注意火燒車。



2、海峽兩岸海上演習小心陷阱變攻擊，政黨政變。



3、警察大人會很危險及非常辛苦，集會變暴動，槍械鬥毆會很多要小心。



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4、極端氣候、森林火災、國際戰亂災難年。



5、豬瘟病、牛奶受感染。



6、貧富差距擴大，中產階級消費逐漸減少



7、鄉村振興，原始養生飲食習慣更重視，女性振興（女性事業心增強）、新世代戀愛腦變多（請勿必克制小心）。



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8、人工智能、AI智能家教增加。



9、蛇咬人案例增加要小心。



10、國際間囤糧的時間到了。



11、寵物心靈溝通訓練師行業大增，飼主與寵物更進一步的心靈互動。



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12、國際貿易量縮小。



13、房屋仲介交易量大跌。



14、汽車買賣蕭條。



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另外，廖美然也分享了2025年蛇年開運七項妙法：

一、 開運顏色：金色



二、 換新錢包以金色為主



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三、 開運財物：黃金、金色飾品



四、 「金虎鈴」可除煞、解厄、降魔、鎮宅，可到廟宇求金虎鈴隨身攜帶，或綁在皮包或背包上，綁掛在居家大門上、店面門口等門上均可；另外給寵物配戴、可保護寵物預防腸胃健康及皮膚病；金虎鈴能擋三煞（劫煞、災煞、歲煞），亦可擋五黃煞星（血光、失敗、破財、意外、災厄）。



五、開運香氛（檀香）：多使用檀香的香氛，房間住宅多使用香氛、多使用檀香沐浴乳、檀香洗面皂（乳）。



六、清淨磁場（點淨香）：建議可使用通天除障的「降真香」。



七、多多運動健身，身體健康就是財富。



蛇年即將到來，有「台灣觀世音」之稱的命理師廖美然，針對蛇年之年運勢大預言。（FB@廖美然）

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