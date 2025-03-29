緬甸地震︱風水師傅稱準確預測地震　大包圍推算網民斥：消費災難

緬甸3月28日發生規模7.9級強震，泰國等鄰近國家同受波及。有網民表示，在網上瀏覽有關地震消息，發現有人疑似「消費災難、發災難財」，有風水師傅表示早於2月27日進行「預測」，聲稱3月有21日都是「意外事故，爆炸，地震，停電，停水，火災，地陷，嚴重交通意外，惡劣致災天氣高發等的時段」，3月14日更曾「估計」泰國等國家將會「出現不少糾紛，麻煩，災難」，該名師傅在緬甸地震發生後，更引述泰國地震新聞去引證自己預測內容準確，結果惹來網民圍攻。



大量網民炮轟該名師傅消費災難，直斥「係咁勁，仲乜唔一早講出嚟？」、「我都開始覺得佢好煩，樣樣都話自己貼中，馬後炮」、「睇完佢大包圍都笑咗，咁人人都識預言啦」、「但係佢算唔到緬甸有地震」。



有風水師傅於2月27日「預測」整個3月中，會有21日都是「意外事故，爆炸，地震，停電，停水，火災，地陷，嚴重交通意外，惡劣致災天氣高發等的時段」。（Threads截圖）

緬甸3月28日發生強震，波及到泰國，該名風水師傅即引述新聞和昔日帖文，印證自己成功預測地震。（Threads截圖）

緬甸3月28日發生強震，波及到泰國，該名風水師傅即引述新聞和昔日帖文，印證自己成功預測地震。（Threads截圖）

風水師傅稱預測到泰國將有災難

樓主在Threads表示，瀏覽有關地震消息期間，意外見到有位風水師傅早於2月27日公開其「預測」內容，指出整個3月，會有21日都是「意外事故，爆炸，地震，停電，停水，火災，地陷，嚴重交通意外，惡劣致災天氣高發等的時段」，提醒大家「避免在這些日子出遠門」。

去到3月14日，該風水師傅按照推算，聲稱「美國、日本、韓國、澳洲、加拿大、巴基斯坦、歐洲、紐西蘭、泰國、馬來西亞、越南、印尼、印度等地會在90日內出現不少糾紛，麻煩，災難」。

緬甸3月28日發生強震，波及到泰國，該風水師傅引述新聞與自己昔日帖文，以印證成功預測地震。

大量網民炮轟該風水師傅消費災難，怒斥「係咁勁，仲乜唔一早講出嚟，笑死」、「睇完佢大包圍都笑咗，咁人人都識預言啦」。（《行運超人》電影截圖）

網民怒斥「大包圍」預測扮精準

樓主嘲諷稱「（『師傅』）大包圍，然後話自己估中咗，真係人唔笑狗都吠」，自己在對方帖文留言，即遭到封鎖，質疑「算唔算到今日會有人留言笑X你？」，同時提醒大家如果有情緒需要，可向持牌輔導員求助。

許多網民留言斥責「佢消費咗好耐，每次都大包圍一堆地方」、「呢啲大包圍預測，我都識X噏啦」、「必勝大法: 預測北邊有事之後日日去SEARCH（搜尋）香港以北嘅地方新聞，只要搵到一篇爆水喉都當中咗」、「大包圍梗係中，我講太陽系、銀河系呀」。

（Threads）