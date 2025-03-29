緬甸地震│港人關注KK園區　稱詐騙電話減　提3願望︰人質平安逃出

緬甸中部於3月28日發生7.9級大地震，仰光震感強烈，緬甸6個地區進入緊急狀態，鄰近泰國同受波及，災情嚴重已造成逾百人死亡。是次天災除了令人關注人命安危及財物損失，港人亦想到緬甸KK園區等詐騙園區情況，有人在網上表示「有冇人發現少咗詐騙電話？」、「覺唔覺今日少左詐騙電話？唔通關地震事？」。



綜合許多網民意見，大致提出「3大願望」，包括希望所有詐騙園區自此衰落、人質平安逃脫，最重要的是詐騙犯逃出園區即刻被捕。



2025年3月28日，緬甸曼德勒，強烈地震過後，一棟倒塌建築物壓在馬路上。（Reuters）

2025年3月28日，緬甸發生大地震後，緬甸曼德勒省有建築受損。（新華社）

港人網民︰地震破壞埋KK園區？

港人持續關注緬泰強震事態發展，並在網上留言討論，部份人疑惑緬甸KK園區有否遭受破壞，「今日仲未收到詐騙電話」、「今日有個詐騙電話講講下無咗聲？突然之間聽到乒鈴嘭唥， 之後就無人講嘢」、「地震破壞埋KK園區？」。

2025年3月28日緬甸發生大地震，圖為緬甸曼德勒一個倒塌的寺廟，現場滿是瓦礫（Social Media /via REUTERS）

網民提出「3大願望」

港人網民關心地震引致人命傷亡，祝願所有人都平安，並大致提出「3大願望」，希望地震把所有詐騙園區徹底摧毀，「設施爛晒，騙徒無得再經營」、「我嘅訴求就係唔使再收到詐騙電話」、「所有園區永無翻身之日」；其次是人質能乘機平安逃離園區，「最慘係啲人質，人無事就好」、「人質最無辜，希望佢哋今次無受傷」；最後就是詐騙犯逃出園區時被捕，「唔想有人傷亡，但詐騙要接受法律制裁」、「最好無晒所有錢，仲要坐監」、「服刑就係最好嘅懲罰」。

6名被騙到緬甸非法工作港人於3月7日成功獲救返抵香港。（資料圖片/黃浩謙攝）

地震「天譴論」遭怒轟

天災無情，但有部份網民留言，指地震是因KK園區詐騙案，導致許多人家破人亡而遭「天譴」，相關言論遭到大量網民怒轟，「要幾無同情心先講得出口」、「死傷者通常都係無辜民眾」、「如果真係報應，就唔會有無辜民眾受傷啦」。

（綜合）