日本地震警戒一週就足夠？專家揭原因與科學無關：避難者能忍受…

宮崎縣日向灘8日強震後，日本氣象廳發布南海海槽地震臨時情報的「巨大地震注意」預警，呼籲民眾在未來一週防範特大地震。日本愛知、和歌山、高知、鹿兒島4縣也開放139間避難所，讓不安的民眾避難。至於防範時間為什麼只限定於「一週」，專家也給出原因，透露其實與科學根據無關。



綜合《MBS NEWS》等日媒報導，日本宮崎縣外海日向灘8日發生黎克特制7.1強震，日本氣象廳同日晚間首度發布「南海海槽地震臨時情報」的巨大地震注意預警，表示未來一週內發生黎克特制8強震的機率較平時更高，呼籲日本關東至九州地區太平洋沿岸居民提高防災意識。

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日本知名地震學者、京都大學榮譽教授梅田康弘表示，這次震央的日向灘，每20至30年就會發生一次黎克特制7級左右的強震。而本次地震屬於「逆斷層型」，與南海海槽地震的震源機制相同，規模卻不一樣。南海海槽範圍達700公里以上，8日的日向灘則為40公里，面積僅為南海海槽的1%。不過由於震源機制相同，本次地震可能會促進南海海槽地震發生，外界仍需多加警戒。



至於「巨大地震注意」預警的時間為什麼只有一週？梅田表示，觀測過去全球發生的1400次強震中，有6起黎克特制7級的地震發生後，1週內又出現8級強震，再加上南海海槽地震在30年內發生的機率本來就較高，達到70%，因此氣象廳宮崎地震後1週內發生黎克特制8級強震的機率約為0.5％，比平時的0.1%高出5倍。

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梅田表示，另一個原因與科學根據沒有太大關聯，由於內閣府判斷避難者能忍受待在避難所的期間約為1週左右，才將期間訂為1週。名古屋大學榮譽教授福和伸夫也指出，民眾避難超過一週容易身體不適，恐難以維持社會活動。日本氣象廳地震火災技術調查課長束田進則表示，一週內不一定會發生特大地震，但希望民眾與整個社會能趁此機會，重新檢視防災對策。

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日本政府日前預估南海海槽地震發生時，部分地區將出現最大震度7級的劇烈搖晃，海嘯高度超過30公尺、30都府縣死者將超過32萬人。呼籲民眾要固定家具、儲備水和食物、事先確認避難地點與移動路線等。梅田指出，如果民眾都未進行防震措施，死者才會高達32萬，只要大家細心做好防震對策，就能減少災情發生。

專家指出，發生7級地震的1週內，發生8級地震的機率為0.5%。（Youtube@MBS NEWS）

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