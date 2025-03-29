朗豪坊大媽狂抽餐廳紙巾擤鼻涕　枱面見紙巾山　後續1行為更自私

「辛苦負責收拾的餐廳員工了…」有港男於網上發文公審1名欠缺衛生意識及公德心的中年女子，他於旺角朗豪坊目擊該中年女子在餐廳內「發脾氣」狂抽紙巾擤鼻涕，然後放在桌面餐盤上，堆出1座「紙巾山」，批評女子「幾咁核突同過份」。影片更可見到女子擤鼻涕後用酒精消毒噴霧清潔雙手，行為自私，只顧個人衛生卻忽略公共衛生。



有港男於旺角朗豪坊目擊有中年女子在餐廳內狂抽紙巾擤鼻涕。（Threads影片截圖）

中年女子狂抽紙巾擤鼻涕 桌面變紙巾山

該港男於Threads發文指出，在3月25日晚上近7時半，在旺角朗豪坊1間餐廳目擊有名中年女子在餐廳內狂抽紙巾擤鼻涕，批評「將成堆有鼻涕嘅紙巾堆滿盛載已食完嘢嘅餐盤上，係幾咁核突同過份！難為啲員工幫你善後！」，又說「你可以發脾氣，但請唔好搵餐廳班員工嘅健康較飛！」。

港男上傳了一段14秒影片，可見餐廳內有名中年女子抽出多張紙巾擤鼻涕，口中念念有詞「擤鼻涕……X街……」，而其身旁桌面堆滿紙巾山，女子大力擤鼻和擦拭後，很順手就將紙巾放上紙巾山，大罵「咁X多鼻涕，X街，唔好喺度傳染啦，大佬」，似是說紙巾山並非由她製造出來，她生氣地大力放下手機，然後拿起酒精消毒噴霧清潔雙手。

有港男於旺角朗豪坊目擊有中年女子在餐廳內狂抽紙巾擤鼻涕。（Threads影片截圖）

有港男於旺角朗豪坊目擊有中年女子在餐廳內狂抽紙巾擤鼻涕。（Threads影片截圖）

女子大力擤鼻和擦拭後，很順手就將紙巾放上紙巾山。（Threads影片截圖）

女子大罵「咁X多鼻涕，X街，唔好喺度傳染啦，大佬」，然後生氣地大力放下手機。（Threads影片截圖）

女子拿起酒精消毒噴霧清潔雙手。（Threads影片截圖）

女子拿起酒精消毒噴霧清潔雙手。（Threads影片截圖）

網民斥：完全冇公德心

網民留言批評，「完全冇公德心！」、「點解咁，店員得罪佢？」、「想知一個人點樣有咁多鼻涕？佢似故意抽晒所有紙巾出嚟（玩？），最後先加料個人排泄物」、「鼻涕紙巾放盤，但自己就拎酒精噴手」、「好唔衛生，我食完飯抹嘴嘅紙巾都會自己帶走掉垃圾桶」，有人則說「應該係有強迫症同潔癖，你見佢不停重複動作同自己消毒隻手」，又懷疑她有情緒問題。

有網民指出，「曾經去過一間餐廳後面枱位男士嘅情況差唔多，最後餐廳經理叫收枱同事拎個膠袋將枱上所有碗碟餐具連同大量鼻涕紙一齊執去掉，值得一讚」。