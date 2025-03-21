孕婦行動不便，多數善良民眾會在地鐵上讓座。



一名台灣女網友在Dcard哭訴，自己懷孕數月，近日搭乘捷運（台灣地鐵）見眼前老翁要起身，原本很開心可以坐下，沒想到對方招呼其他女性長輩接替，委婉表達需求卻換來老翁反罵，為不引發騷動，她只能委屈作罷，不少網友心痛力挺「抱抱，辛苦妳了遇到這種事情」。

孕婦搭地鐵終等到大叔起身 他1原因「自己下車也不讓她坐」惹議（01製圖）

明明下車卻硬要其他陌生長者來坐也不給孕婦坐 點圖放大看原文及網民意見：

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原PO已懷孕5個月，也有孕婦徽章，近日搭捷運淡水線去上班，站在坐著一位老翁的一般座正前面，突然對方要一個站遠處的女性長輩坐他那個位子，老翁起身後原PO一往位子靠近就被罵：

這是要給她坐的！

這讓她非常傻眼，畢竟位子還只是普通座而非博愛座。

挺著肚子的她無奈拿出徽章表示：

不好意思，我是孕婦，而且我已經站了很久，我要一路坐到象山站。

老翁卻堅持位子要讓給其他長輩，為了穩定情緒且不影響他人，她只能去一旁另尋空位。不過越想越委屈的她淚崩：

椅子上是有寫你的名字？還是這張椅子是你買的？

也氣自己懦弱不敢反擊。

貼文曝光後網友紛紛上前安慰：

「運氣不好遇到倚老賣老的傢伙，就這麼躲開也好，就怕那種人見笑轉生氣」

「媽咪不要難過，如果我在現場一定幫妳發聲」

「很多人都沒有思考能力，尤其是長輩，頭腦很死板，不知道變通」

「人生難免會遇到怪人，不是妳的問題」

「妳的做法是對的，不跟他吵不是因為懦弱或他是對的，只是因為怕遇到瘋子」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】