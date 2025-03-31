緬甸28日下午發生規模7.7強震，震源深度僅10公里，鄰近的泰國首都曼谷震感亦相當強烈，恰圖恰地區一棟興建中的高樓被震垮，死傷人數慘重。



然而，早在去年（2024）底濟州航空空難發生後，就有命理師預言今年3月將有「世紀災難級」的大事發生，如今竟一語成讖！

緬甸地震｜命理師神預言2025年3月世紀級災難！料這裡或爆發戰爭（01製圖）

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命理師高輔進去年在濟州航空空難發生隔天，以易經演繹提出警告稱：「小心，2025年3月左右，國際有大事發生！」他更進一步提醒這起大事：

預估是世紀災難級的，最不想發生的是火山爆發及地震！因為，除了自身的破壞力外，還可能引發海嘯，再嚴重一點，恐怕會像上次東加火山一樣，增生陸地及後續擠壓災難。

對照如今緬甸發生強震波及泰國，昨（30）日位於南太平洋的東加群島又發生規模7.1地震，真的是一語成讖。

高輔進當時也示警，美國總統特朗普（Donald Trump）上台後，小心投資比特幣（Bitcoin）、美金、股市等金融產品，及買軍備的個人或政府被當「韭菜」收割，舉債恐再創新高。他也提到歐洲地區，一些科技、生技合作（尤其跟韓國），成效小心不如預期，花錢當冤大頭！

另一種情況，烏克蘭要小心恐會戰敗，或發生割地賠款事件；而中東、印巴及阿拉伯海、紅海、波斯灣及附近區域，注意戰事再起，或海盜猖獗。兩岸則要注意有高官下台，或是領導人地位岌岌可危或官場鬥爭，在位者討不了便宜，而有代主犧牲的情境出現。

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