港女外賣「肥牛金針菇」變「絲帶牛」　實物震撼網民：手工菜

「香港飲食業發生緊咩事？」期待已久的外賣終於送到，打開卻是貨不對辦的模樣，確實令人氣憤。有食客在網上投訴，日前叫麵食店外賣，當中以「肥牛金針菇」作配料，但打開蓋子一看落差極大，「我要用手機放大2.2倍影，先見到個肥牛碎」，令她非常失望。

帖文引起熱議，有網民表示初時還看錯是「兩條繩扎住啲金菇」，笑言廚師手藝一絕，又揶揄該餐廳是否對「金菇肥牛卷」的認知出錯。



有食客在網上投訴，日前叫麵食店外賣，當中以「肥牛金針菇」作配料，但打開蓋子一看落差極大。（Threads圖片）

食客批實物如肥牛碎 網民：專恰外賣客

該網民在社交平台Threads發文，指平日甚少在家中訂購外賣，怎想到「一叫就出事」，直指配料「肥牛金針菇」的肥牛就如肥牛碎一般，「食完都唔覺得有食到嚿肥牛」，揶揄應改名為「金針菇肥牛碎」。從上載照片可見，外賣碗內有兩束金針菇，被兩條切得幼長的「肥牛片」束起，而非平時由一大片肥牛包裹的模樣，樓主不禁驚嘆「香港飲食業發生緊咩事？」。

帖文不足一天已逾2000多個轉發，網民紛紛留言批評食店「孤寒」，又指很多餐廳「專恰外賣客」，建議樓主應即時投訴。有網民就笑言是「手工菜」，「條牛肉絲咁幼都綁到」、「絲帶肥牛」、「你唔係食佢嘅肥牛，你食餐廳嘅手藝」。