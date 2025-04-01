沙田男童赤腳行路！短袖短褲被母親強拉返學　目擊港女︰體感得8℃

每個人都有教育子女的方法，但請勿傷害孩子。有港女在網上表示，沙田日前清早只有11℃，體感溫度大約8℃，見到1名男童短袖短褲「喺度喊住咁樣唔想返學」，同行母親則穿上長褸和保暖褲，直言「乖嘅小朋友係唔會喊扭計唔返學」、「唔會擺啲喊嘅小朋友喺屋企」，而且不理會兒子正在赤腳，強拖對方返學，令到港女慨嘆「唔認為咁樣夾硬捉個小朋友出嚟，叫佢赤腳行唔係1個好嘅方法」。



港女在帖文指，涉事人母一度留言稱兒子總共12日沒有返學，她趕住返學校做義工，但兒子「不停扭計發脾氣」，寧願赤腳，所以她才迫於無奈強拉兒子，形容都「心痛個仔」，但人母事後刪除留言。



許多網民留言指「就算唔驚污糟，都驚地下有嘢𠝹到腳啦，虐兒喎」、「畀返對鞋小朋友着」、「 咁嘅天氣短衫短褲走出街，點忍心？」，亦有網民認為母親應該先了解兒子為何不想返學，「係咪被人欺凌或者其他問題？扯咗去返學唔代表解決到問題」。



男童不但短袖短褲，而且正在赤腳行路，相反母親穿上長褸和保暖褲。（Threads影片截圖）

樓主形容男童「喺度喊住咁樣唔想返學」，同行母親直言「乖嘅小朋友係唔會喊扭計唔返學」。（Threads影片截圖）

短袖短褲男童赤腳 被強拉返學

樓主在Threads表示，3月31日沙田早上低至11℃，體感溫度大約8℃，但她在街頭見到1名女子強拉1名男童，相信是母子關係，聽到男童「喺度喊住咁樣唔想返學」，要求留在家中，但母親反指「乖嘅小朋友係唔會喊扭計唔返學」、「我係唔會擺啲喊嘅小朋友喺屋企」。

樓主同時上載影片，長約4秒，片中可見，其他途人穿上足夠禦寒衣物，男童不但短袖短褲，而且正在赤腳行路，相反母親穿上長褸和保暖褲，「扯咗個小朋友過馬路」，其間男童一度站在街上，懷疑不想繼續步行。

男童一度站在街上，懷疑不想繼續步行。（Threads影片截圖）

人母一度解釋 網民︰睇見都覺凍

樓主更指，涉事人母曾在帖文留言，但事後刪除，內容提及兒子總共12日沒有返學，自己「趕住返學校做義工」，但兒子「不停扭計發脾氣」，甚至寧願赤腳，所以人母「先咁樣做…心痛個仔」。

但樓主始終不贊同人母做法，大量網民都認為「見到個細路都覺得凍」、「赤腳出門口咁癲」、「喺香港，估唔到竟然有人咁對自己親生仔，咁樣唔係虐待兒童，都係疏忽照顧兒童囉」，更有網民建議涉事母親先了解兒子拒絕返學原因，協助對方克服才是最好方法。

（Threads）