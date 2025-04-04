恐怖看護失控拳打掌摑　7旬男病人求救︰不要打我　下場竟然係咁

醫護人員理應照顧病人，以患者健康作為優先處理事項。台灣1名醫生在網上分享，1名7旬老翁懷疑因不配合抽痰，男看護情緒失控，出拳毆打病人和掌摑，老翁當場呼救「不要打我」，護士聞言上去阻止，險被捱打，醫生事後得知事件報警，但家屬決定不提告，令到醫生「覺得生氣又難過」，質疑法律或有漏洞。



老翁留下4.5乘4.5厘米傷痕。（facebook專頁「蘇一峰」圖片）

看護情緒失控 即場拳打掌摑

胸腔科醫師蘇一峰在facebook專頁分享事件，1名70多歲病患過往住在安老院，2025年3月因肺炎而住院，家屬外聘1名男看護照顧，其間懷疑老翁不配合抽痰，男看護情緒失控，即場拳打掌摑，夜班護理師聽到「啪啪啪」連續3下打人聲，以及老翁呼救「不要打我，你不要打我」，於是打開床簾上前制止，險被對方打傷。

老翁臉部被掌摑仍然紅腫。（facebook專頁「蘇一峰」圖片）

家屬不追究 醫生︰醫療暴力零容忍

蘇醫生事後接獲通知，立即到病房了解，受害老翁仍然感到驚慌，清楚交代自己捱打遭遇，蘇醫生立即要求警衛報警，同時診斷老翁傷勢和寫明經過，只見老翁留下4.5乘4.5厘米傷痕，臉部被掌摑仍然紅腫，但最終家屬決定不提告追究。

蘇醫生慨嘆法律或有漏洞，導致「打人的沒事了」，令他感到鬱悶，強調「醫療暴力零容忍」，希望類似個案勿再發生，事件引來當地媒體報道。

（綜合）