男童向鄰居控訴遭虐打！慘被154公斤養母「坐身上5分鐘」監生壓死

美國發生魯莽殺人致死案！當地1名體重高達154公斤女子，去年疑因10歲的養子不聽教，更向鄰居「告狀」聲稱在家中被毆打，她心生不滿竟然將男童撲倒在地，壓在其身上長達5分鐘或以上，導致對方器官、軟組織受損、肝臟及肺部出血，送院搶救2天後不幸離世。



當地警方事後拘捕女子，她最初拒絕認罪，之後改為承認魯莽殺人罪。法院早前審理案件，認為女子因魯莽而犯《過失殺人罪》，判處她監禁6年，以及緩刑1年，同時吊銷她寄養家庭執照。



美國有男童被重達154公斤養母坐身上5分鐘，活活壓死。（示意圖／GettyImages）

家中倒地失生命迹象 搶救2天後離世

綜合外媒報道，事發於2024年4月25日，美國印第安納州（Indiana）警方接獲報案，指10歲男童史蒂文斯（Dakota Levi Stevens）在家中倒地，失去生命迹象。警方趕抵現場後試圖為史蒂文森進行「CPR（心肺復甦術）」，並將他送到兒童醫院，可惜搶救2天後，史蒂文森仍不幸去世。

10歲男童史蒂文斯（Dakota Levi Stevens）。（網上圖片）

體重高達154公斤養母曾「坐身上5分鐘」

警方調查後發現，事發當天重達154公斤（約339磅）的48歲養母衛奕信（Jennifer Lee Wilson）曾壓在史蒂文森身上長達5分鐘或以上，最終導致他的器官、軟組織受損、肝臟及肺部出血，因「機械性窒息（mechanical asphyxia）」而死亡。

48歲養母衛奕信（Jennifer Lee Wilson），體重高達154公斤。（網上圖片）

男童向鄰居控訴遭虐打惹怒養母

衛奕信接受警方盤問時表示，史蒂文斯當時離家出走，並跑到鄰居家中求助，控訴遭到自己毆打，又請求鄰居可以收養他。鄰居當時未有於史蒂文森身上發現傷痕，而衛奕信很快上門接史蒂文森回家。不過回家後，史蒂文斯仍不聽教，她才會想要試圖抓住他，並將其撲倒在地。

有警員查看事發時的閉路電視畫面，顯示衛奕信趴在史蒂文森身上，靠近其頸部和頭部，史蒂文森則不斷在尖叫，其間衛奕信更詢問史蒂文森：「你在假裝嗎？」，眼見對方沒有回應，將他翻過身來，才發現他雙眼上吊、翻白眼，遂撥打911致電求助。

男童曾跑到鄰居家中求助，控訴自己被養父母毆打，請求對方收養他。（網上圖片）

女子稱男童回家後仍不聽教，才會想要試圖抓住他，並將其撲倒在地。（網上圖片）

法院判決出爐：女子需監禁6年、緩刑1年

最初衛奕信拒絕認罪，但於去年10月改為承認魯莽殺人罪，且曾坐在史蒂文斯身上5分鐘。時至今年1月，法院審理案件時指，衛奕信因魯莽而犯《過失殺人罪》，判處她監禁6年，以及緩刑1年。由於威爾遜家中還有其他的寄養孩子，她同時被吊銷寄養家庭執照。

（綜合）