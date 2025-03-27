10日大初生嬰兒狂哭鬧！慘遭狠父毆致腦出血亡　母竟顧打機未制止

1歲男童「剴剴」慘被虐待致死案轟動全台，許多民眾紛紛上街要求司法機構嚴懲涉事兩名保姆，不過事件還未平息，當地日前再度傳出虐兒命案！台中市1對年輕夫婦於2023年誕下男嬰，男方因不滿出生僅10多天的兒子不斷哭鬧，竟用力搖晃對方、拍打其頭部，又以高拋往後接方式虐待男嬰，終導致男嬰腦出血，送院搶救11日後宣告不治。



令人髮指的是，男子虐待兒子期間，妻子在旁目睹整個過程，卻因沉迷打遊戲未有理會，兩人之後更獨留男嬰在家，前往鄰居家中閒聊、打遊戲，返回住處才驚見兒子沒有呼吸和心跳，地檢署故依《家庭暴力之傷害致死罪》以及《過失致死罪》起訴兩人。



台中地方法院認為，女子行為更有可能構成《兒童及少年福利與權益保障法》中「成年人對兒童故意犯罪」，甚至涉及「成年人故意對未成年人犯傷害致死罪」，而判決仍有待法院方面審理。



台灣有年輕父親不滿出生約10多天的嬰兒不斷哭鬧，暴力虐待致對方腦出血亡。（示意圖，非當事人／GettyImages）

不滿出生10天初生嬰兒哭鬧 狠父怒毆致腦出血亡

綜合台灣媒體報道，台中市一對莊姓夫婦於2024年7月誕下兒子，而22歲的父親因為不滿出生10多天的兒子不停哭鬧，竟在8月5日至24日期間，向其施虐多達10次，暴行包括用指甲掐男嬰雙耳，形成多處開放性傷口，他亦曾抱起男嬰大力搖晃、高拋後接、往其臉上打巴掌、毆打其頭部等等，最終導致男嬰腦出血，以及雙眼視網膜出血，傷勢嚴重。

男子抱起初生兒大力搖晃，多次往他臉上打巴掌及拍打頭部，令男嬰腦出血致死。（示意圖，非當事人／GettyImages）

男嬰母親只顧打遊戲 未有制止丈夫惡行

雖然男嬰母親一直在旁目睹丈夫暴行，卻因沉迷打遊戲而沒有制止。至8月25日晚上9時許，夫妻倆看到男嬰睡着後，便把他獨留屋內，前往鄰居家繼續打遊戲、閒聊。當兩人於翌日（26日）凌晨返回住處時，發現男嬰臉色蒼白，且沒了呼吸和心跳，才趕緊將他送醫，惟經醫院搶救11日後，男嬰仍不幸離世。

男嬰母親目擊整個過程，卻因沉迷打遊戲未有理會，最終釀成悲劇。（示意圖，非當事人／GettyImages）

夫妻倆分別被控《家庭暴力之傷害致死罪》及《過失致死罪》

事發後醫院通報社會局介入；而莊男在羈押期間，亦承認曾向男嬰施暴。台中地檢署認為妻子目睹丈夫暴行卻沒有阻止，間接導致男嬰死亡，故於2024年年底分別依《家庭暴力之傷害致死罪》以及《過失致死罪》起訴兩人，並將案件交由國民法官審理。

台中地方法院指出 女子更涉嫌干犯2項罪行

莊男妻子原本被控《過失致死罪》，不過此罪名並非國民法官審理範圍內，而台中地方法院認為，她的行為可能構成《兒童及少年福利與權益保障法》中「成年人對兒童故意犯罪」，甚至涉及「成年人故意對未成年人犯傷害致死罪」，因此會將案件交由國民法官審理庭審判；而判決結果仍有待法院審理。

（綜合）