驚！內地客執到這款八達通搭港鐵　出閘遭罰$XXXX　求情後續更慘

【香港旅遊／八達通／港鐵】不應拾遺不報！內地社交平台小紅書近日熱傳，有內地遊客來香港乘搭港鐵時，在地上撿了1款八達通卡，結果出閘時被港鐵職員攔下罰款1,000港元。內地客焦急求情指「卡是撿的」，結果後續更慘。



事件引來網民熱議，提醒要「路不拾遺」，「不要貪小便宜」、「不守規矩，不守法，罸一千太少了！」。不過也有網民質疑真偽，「怎麼看都不合理」。



有內地遊客來香港乘搭港鐵時，在地上撿了1款八達通卡，結果出閘時被港鐵職員攔下罰款1,000港元。（資料圖片）

內地客撿八達通乘搭港鐵 被罰款1,000元

地上撿到物品，不應據為己有。有內地女於小紅書分享內地遊客乘搭港鐵被罰款事件，強調「在香港撿到的八達通啊，可別亂用」。她指出，最近有內地遊客乘搭港鐵時，在地上撿到1張八達通卡，詎料出閘時被職員攔下，要罰款1,000港元。

有內地女於小紅書分享事件，強調「在香港撿到的八達通啊，可別亂用」。（資料圖片）

該內地客「當場就懵了」，不知為何被罰款，原來他撿到的是長者八達通卡。根據《港鐵附例》，持有「特惠車票（長者八達通卡等）」但該人並不符合發出該車票條件，即被視為「無繳付車費」，最高可罰款5,000元。

該內地客撿到長者八達通卡，不符合使用條件。（資料圖片）

撿長者八達通用 求情後續更慘

樓主表示，該內地客聽到要罰款「急了」，向職員求情指「卡是撿的啊」，結果「卡直接被沒收了」，形容「撿了芝麻丟了西瓜」。

網民批離譜：罸1000元太少了

網民看過事件議論紛紛，有人提醒要「路不拾遺」，「我在香港撿過三次八達通，一次是普通卡一次是小童卡一次是單程卡，每次都交回給客服中心」、「不是你的不應用」、「不要貪小便宜」、「不守規矩，不守法，罸一千太少了！」、「無論身在何處，都要遵守當地法律」、「想不到路不拾遺這麼簡單的事情也會有人討論，我對你們大開眼界」。

不過也有網民質疑事件真偽，「怎麼看都不合理」、「扯淡」。

網民議論紛紛，有人批評拾遺不報行為，也有人質疑事件真偽。（小紅書）

「拾遺不報」或違法要監禁

在香港「拾遺不報」可能會觸犯法律。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，任何人不誠實地挪佔屬於另1人財產，意圖永久地剝奪該另1人財產，即屬犯盜竊罪，罪成最高可處監禁10年。