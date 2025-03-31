屯門男跪地求饒片瘋傳：老婆對唔住！　後續更狂　女方舉動獲力撐

夫妻相處之道貴乎互相尊重。本港網絡瘋傳影片，見到屯門某天橋有1對夫妻疑似吵架，其中男方當眾跪下抱着女方雙腿求饒「我對妳唔住啊老婆！」，然而男方下秒就「大變臉」，狂嗆女方「妳威晒啦！妳贏晒啦！」，隨後卻又轉回求饒。面對男方誇張動作，女方無奈勸停，「俾人哋影㗎喇，乖啦」，惟男方沒有遵循，影片結束時仍在跪地。



影片引來網民熱議，不少人看到男方態度，反而同情女方，「啲男人用緊呢啲咁嘅招數去逼女人就範，去落女人面，情緒勒索」、「呢種情況嘅下跪，個女人心理壓力其實幾大……」、「呢啲男人咁做根本喺度逼緊個老婆」。也有網民認為「家家有本難念的經」，難以判斷對錯。



本港網絡瘋傳影片，見到屯門某天橋有男子當眾跪下求饒。（threads影片截圖）

屯門天橋男子跪地求饒：我對妳唔住啊老婆！

夫妻相處之道是大學問。社交平台threads於3月30日（星期日）流傳多段「屯門天橋男子跪地認錯」影片。其中1段影片見到，當時正值晚上，屯門某天橋有1對夫妻疑似吵架，男方當眾跪下抱着女方雙腿求饒，連聲道歉「我對妳唔住啊老婆，我對妳唔住啊！」。

男方當眾跪下抱着女方雙腿求饒，連聲道歉「我對妳唔住啊老婆，我對妳唔住啊！」。（threads影片截圖）

男方當眾跪下抱着女方雙腿求饒，連聲道歉「我對妳唔住啊老婆，我對妳唔住啊！」。（threads影片截圖）

男方當眾跪下抱着女方雙腿求饒，連聲道歉「我對妳唔住啊老婆，我對妳唔住啊！」。（threads影片截圖）

下秒變臉狂嗆：妳威晒啦！妳贏晒啦！

女方見狀叫男方起身，惟男方沒有遵循，更「大變臉」揶揄「妳唔係想咁樣咩？」。女方表示「唔係啊……唔係啊……」，男方即情緒激昂配以誇張動作反嗆「妳威晒啦！妳贏晒啦！」，說畢又再次變臉求饒「我對妳唔住啊老婆」。

女方見狀叫男方起身，男方「大變臉」反嗆「妳威晒啦！妳贏晒啦」。（threads影片截圖）

女方見狀叫男方起身，男方「大變臉」反嗆「妳威晒啦！妳贏晒啦」。（threads影片截圖）

女方見狀叫男方起身，男方「大變臉」反嗆「妳威晒啦！妳贏晒啦」。（threads影片截圖）

男方說畢又再次變臉求饒「我對妳唔住啊老婆」。（threads影片截圖）

女方勸停：俾人哋影㗎喇，乖啦

當時天橋人來人往，面對男方跪地舉動，女方無奈一直勸停，「唔好啦，俾人哋影㗎喇，乖啦」，惟男方沒有理會，揚言「咪畀人影」，影片至此結束。

，面對男方跪地舉動，女方無奈一直勸停。（threads影片截圖）

而另1段影片見到，男方邊前行邊說「妳識好X多人㗎！」，女方則一直後退，但未知這兩段影片先後次序。

另1段影片見到，男方邊前行邊說「妳識好X多人㗎！」，女方則一直後退。（threads影片截圖）

網民同情女方 批男方「情緒勒索」

網民看過影片議論紛紛，有人表示「大癲」、「真是影響市容」、「迫到啲男人 ，唉……」、「通常搞到咁，最後都係收X居多」、「家家有本難念的經」。

不過有更多人同情女方，「我覺得佢跪起度都唔係真心對唔住，只係道德綁架」、「黐筋，跪住講完對唔住自我感動完，1秒唔夠鬧返人哋」、「唔知咩事，但被呢種情況嘅下跪，個女人心理壓力其實幾大」、「呢啲男人咁做根本喺度逼緊個老婆」、「我都試過俾男人咁跪，等陣又話港女逼人乜乜乜，又對個女嘅評頭品足，喂大佬我想佢跪我㗎？我想佢做場大龍鳳㗎？我想佢當街發癲㗎？根本好多時就係掉返轉，係啲男人用緊呢啲咁嘅招數去逼女人就範，去落女人面，情緒勒索」。