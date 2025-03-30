巴士扒手黨？港女手袋拉鏈被拉開　鄉音男囂張反嗆　司機神救援KO

乘搭巴士要小心「扒手黨」！網上瘋傳1段影片，有港女乘搭102號過海巴士時，發覺有人用衣服遮蓋並伸手拉開其手袋拉鏈，於是當場向疑似「小偷」的鄉音男大嗌「偷嘢」，以及舉手機拍攝，惟鄉音男否認指控，更揚言「拍我有咩用啫」。最終港女大嗌報警，司機幫忙報警處理。



事件引來網民熱議，大讚港女及司機做得好，「好勇敢」、「做得好」、「遇到咁嘅情況不要放生佢」、「而家真係要有防備之心」。不過也有網民認為可能是不小心碰撞，不宜「跟車太貼」。



網上流傳影片，有港女乘搭102號過海巴士時，發覺有人用衣服遮蓋並伸手拉開其手袋拉鏈，她於是質問對方。（影片截圖）

港女搭巴士手袋拉鏈被拉開

「大家小心呢個人！佢係扒手！」該港女近日於Facebook及Threads發布相片及影片，指乘搭102號過海巴士往銅鑼灣方向，發覺有人用衣服遮掩觸碰其手袋，「有人搞我手袋！見到佢搵件衫，遮住隻手拉我（手袋）拉鏈！」。

疑小偷男囂張反嗆

樓主即時大嗌「你偷嘢」，並取出手機拍下疑似小偷樣貌，對方解釋「唔小心撞親」，惟樓主反駁「如果你撞親我，點解（手袋）拉鏈會開咗！」。而從樓主上載影片看到，該名戴鴨舌帽男子以手遮掩臉部，以帶鄉音的廣東話回答「咁無咩意思啊嘛，你拍我，拍我有咩用啫？」。

該名戴鴨舌帽男子以手遮掩臉部，以帶鄉音的廣東話回答樓主質問。（影片截圖）

該名戴鴨舌帽男子以手遮掩臉部，以帶鄉音的廣東話回答樓主質問。（影片截圖）

該名戴鴨舌帽男子以手遮掩臉部，以帶鄉音的廣東話回答樓主質問。（影片截圖）

司機報警後續係咁

樓主補充，最終她大嗌「報警」，司機聞言幫忙報警處理，然而「報咗警！因冇唔見嘢！所以警察告佢唔到」，但提醒其他人小心。

網民大讚樓主及司機做得好。（影片截圖）

網民讚勇敢：做得好

網民看過帖文議論紛紛，大讚樓主及司機做得好，「好勇敢」、「好彩你拍低」、「做得好」、「遇到咁嘅情況不要放生佢」、「而家真係要有防備之心」、「好少坐巴士。太恐怖了」、「咁衰嘅！大家小心啲啦！」、「呢排好多，小心小心」。不過也有網民認為可能是不小心碰撞，不宜「跟車太貼」。