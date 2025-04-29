的士車資$52.1司機收$53！ 港女這樣做先肯找續　公審惹網民熱議

的士司機的服務態度常惹人詬病，有港女在網上發文，指自己早前坐的士，車費52.1元，司機「夠膽死」收多1元要求收53元，她表示有1毫，叫對方找回1元，司機立即發脾氣「勁大力畀多1蚊我」，港女因趕時間未有鬧爆司機，於是在網上公審泄忿。



帖文引來網民熱議，「佢哋真係自動有毫子全部進一，唔知邊個定的規矩」、「有時返到屋企差嗰幾蚊都費事叫佢找」、「其實電子付款咪解決呢個問題囉」。有人也認為有好的司機，「而家都好多的士司機唔收嗰1、2毫，你會唔會宣揚呢個的士司機好好人？」。



樓主指車費52.1元，但司機「夠膽死收我多1蚊$53」，令她嬲到公審。（《降魔的》劇照）

車費52.1元司機想收$53

有港女早前在Threads上發文，指自己坐的士時，車費52.1元，但司機「夠膽死收我多1蚊$53」，樓主隨即表示有1毫，叫司機找回1元，「佢即刻發老脾勁大力畀多1蚊我」。樓主因趕時間未有鬧爆司機，「呢啲PX唔止一個，試過好幾次都係咁」，嬲到要在網上公審泄忿。

有網民認為搵食艱難，少點計較，大家也開心多點。（《降魔的》劇照）

網民：自動有毫子全部進一

不少網民在帖文下留言，「佢哋真係自動有毫子全部進一，唔知邊個定的規矩」、「其實電子付款咪解決呢個問題囉」，有人認為數元也懶得找續，「有時返到屋企差嗰幾蚊都費事叫佢找」，也有網民遇到離譜情況「試過32蚊，俾100找60，落咗車先發現」、「同我今日發生嘅一樣25.5畀30.5佢，發脾氣鬧我」。

但也有網民指平日不會要司機找零錢，「唔好介意，好多時我都會俾多5至10蚊，或者齊頭貼士（當然講緊如果司機服務態度好），而家呢個世界搵食咁艱難，少啲計較，大家都開心啲」；有人也認為有好的司機，「而家都好多的士司機唔收嗰1、2毫，你會唔會宣揚呢個的士司機好好人？」。