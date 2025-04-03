輕鐵後生女逃票斷正瘋傳！要罰款$XXX慘了　美貌反成焦點風向逆轉

乘搭港鐵輕鐵緊記要拍卡支付車資。本港網絡瘋傳多張相片，指輕鐵月台上有多名後生乘客疑沒有支付車資「斷正」，被港鐵職員登記資料罰款，上載者批評相關行為「So cheap」，「咩心態先可以搭霸王車」



照片引來網民熱議，指摘搭「霸王車」離譜，應該重罰，「罰重啲，應該係$370（罰款）太少，香港人公民素質真係低，搭車付款也不會」。然而也有網民關注被查票乘客樣貌，「咁後生靚女都無拍八達通？」，並有大批網民估計可能是「忘記」拍卡，未必有心逃票，「有無可能係唔記得咗？開放式車站太方便」、「部份係追車忘記了拍卡！」。



根據《港鐵附例》，輕鐵乘客逃票可罰款港幣370元。



乘搭港鐵輕鐵緊記要拍卡支付車資。（資料圖片）

輕鐵多名乘客「逃票」被罰款

港鐵加強打擊逃票行為。有港女於社交平台threads發布2張相片，留言「點解啲人成日唔買飛，咩心態先可以搭霸王車。So cheap」。

相片於4月1日（星期二）拍攝，見到輕鐵站月台有多名港鐵職員查票，並有多名後生女生被職員登記身份證資料，相信因沒有支付車資需要繳付罰款。

輕鐵站月台有多名港鐵職員查票，並有多名後生女生被職員登記身份證資料。（yan_hahaha／threads圖片）

輕鐵站月台有多名港鐵職員查票，並有多名後生女生被職員登記身份證資料。（yan_hahaha／threads圖片）

關注女乘客美貌 網民爭論：有心逃票 vs 忘記拍卡

網民看過照片議論紛紛，有人指摘搭「霸王車」離譜，應該重罰，「罰重啲，應該係$370（罰款）太少，香港人公民素質真係低，搭車付款也不會」、「真係見過好多直行直過，上車前唔泊卡」、「仲要咁後生」、「大癲，可能查得少」。

不過亦有網民關注被查票女乘客樣貌，「咁後生靚女都無拍八達通？」，並有大批網民估計相關乘客可能是上車前「忘記」拍卡，未必有心逃票，「有無可能係唔記得咗？開放式車站太方便」、「部份係追車忘記了拍卡！」。