綠燈這樣過馬路　旺角多人被罰$2000片瘋傳　網民：綠燈都唔得？

【交通規則／過馬路／罰款】警方3月24日起舉行大型執法行動，打擊不專注駕駛及行人亂過馬路等違例事項，強調目標為保障市民寶貴生命。本港網絡近日瘋傳1段影片，指旺角彌敦道亞皆老街交界十字路口，有多名行人因於綠燈「閃爍」時過馬路，被警察截停，要罰款2,000元。



影片引來網民熱議，有人質疑「其實綠燈閃緊又未正式轉紅，即係仲係係合法範圍內，點解唔過得？」，惟有網民反駁，「綠公仔閃緊都不能過，這是很多年的法例，很多人都已經忘記」、「明知捉人都照行，那就沒辦法了」、「呢個位咁熱門仲夠膽亂嚟？」。



警方3月24日起舉行大型執法行動，打擊不專注駕駛及行人亂過馬路等違例事項，強調目標為保障市民寶貴生命。（資料圖片）

警方3月24日起舉行大型執法行動，打擊不專注駕駛及行人亂過馬路等違例事項，強調目標為保障市民寶貴生命。（資料圖片）

警方3月24日起舉行大型執法行動，打擊不專注駕駛及行人亂過馬路等違例事項，強調目標為保障市民寶貴生命。（資料圖片）

綠燈「閃燈」過馬路 旺角多人被罰款

過馬路要注意交通規則，即使綠燈也要留意1種情況，否則會被罰款2,000元。有港男於3月26日（星期六）社交平台IG發布影片，指旺角有多名行人因過馬路問題被警察截停罰款，又提醒綠燈「閃爍」時過馬路，一樣會被罰款，需要注意。

影片見到，當時白天，現場為旺角彌敦道亞皆老街交界十字路口，馬路兩旁有多名警員徘徊，亦有行人被警員帶到一旁，相信是因過馬路問題被截停。而樓主於影片中寫上「綠燈斬（眨）緊燈嘅時候衝入去（過馬路）一樣會中招㗎」，提醒「旺角捉過馬路啊，提醒大家唔好亂咁過啊，我老竇曾經有1次試過，眨燈過馬路一樣被人捉，罰咗啲錢」。

現場為旺角彌敦道亞皆老街交界十字路口，馬路兩旁有多名警員徘徊。（olded_chan／IG影片截圖）

亦有行人被警員帶到一旁，相信是因過馬路問題被截停。（olded_chan／IG影片截圖）

網民爭議綠燈「閃燈」過馬路

網民看過影片議論紛紛，有人質疑「其實綠燈閃緊又未正式轉紅，即係仲係係合法範圍內，點解唔過得？」。隨即有大批網民反駁，「綠公仔閃緊都不能過，這是很多年的法例，很多人都已經忘記」、「綠公仔閃緊已經唔可以過，除非你踏出之際先開始閃，但都要預到底你係行唔行到去對面」、「明知捉人都照行，那就沒辦法了」、「呢個位咁熱門仲膽亂嚟？」、「貪一時之快！銀紙跌得快！」。

也有網民擔心，「有啲燈一開始綠公仔就會閃咁點算？係咪過唔到？」。有網民建議，「如果真有這樣的問題燈，其實可以記錄位置，報回警察交通部，或者機電工程署檢查和維修」。

亂過馬路可罰款2,000元

根據運輸處網頁，交通燈「綠色人像」燈號閃動時，不可開始橫過馬路。根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。