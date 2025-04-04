港鐵職員疑匿柱後捉逃票！竟被指「鹹濕鬼祟」？　網民估真相係咁

港鐵捉逃票要夠出其不意？香港社交網絡近日瘋傳影片，有網民拍到港鐵站閘機位置有職員疑埋伏在附近的柱後方，準備隨時出動「捉逃票」，職員時而伸出半邊臉偷看閘機位置，縱使只是伸出半邊身子，但黃色風褸卻非常搶眼，上傳影片者形容「好鹹濕，好鬼鼠（祟）」。不少網民力撐職員做法無問題，「捉梗係要埋伏啦…咁大個職員企喺度，你係逃票啲人，都5分鐘後轉頭返嚟再逃過」。



網民關注為何要形容該職員「鹹濕」，「想知點鹹濕法」，許多人認為樓主是想說「陰濕」，但打錯字後礙於Threads的機制無法修改，建議他可以用1個方法作出修正。



網民上傳影片，由閘機位置拍攝，見到有名港鐵職員藏於柱後，不時偷看閘機方向。（Threads影片截圖）

網民上傳影片，由閘機位置拍攝，見到有名港鐵職員藏於柱後，不時偷看閘機方向。（Threads影片截圖）

港鐵職員匿柱後疑捉逃票 被形容「鹹濕」、「鬼祟」

社交平台Threads流傳影片，有人拍到某港鐵站的閘機位置，多名乘客正拍卡入閘，但遠處位置隱約見到港鐵職員的黃色風褸，過一會兒有名男職員伸出半邊臉偷看閘機位置，懷疑正查看有沒有乘客「逃票」。上傳影片的樓主形容「好鹹濕，好鬼鼠（祟）」。

港鐵職員藏於柱後，但露出半邊身時，其黃色制服甚顯眼。（Threads影片截圖）

網民上傳影片，由閘機位置拍攝，見到有名港鐵職員藏於柱後，不時偷看閘機方向。（Threads影片截圖）

網民熱議：點樣睇得出鹹濕？

網民紛紛好奇為何會形容港鐵職員「鹹濕」，「捉人用小童老人八達通啫，關鹹濕咩事？」、「想知點鹹濕法」、「佢係鬼祟，但點樣睇得出鹹濕？」。有人更上傳經典的灰衣棉褲「毒男照」，懷疑是在惡搞。然而，許多人認為樓主其實想打「陰濕 」，「睇嚟有人應該係寫字快過心諗」、「陰濕同鹹濕都唔識分」、「笑死，原來係陰濕，仲諗邊度鹹濕 」。

由於Threads帖文發布後，用戶只能在15分鐘內進行編輯，超時後無法修改，有留言建議樓主「希望你pin返個修正咗嘅標題，唔該」，但樓主未再回應。

網民：佢伸個頭出嚟笑咗

影片亦令網民爆笑，「（見）佢伸個頭出嚟笑咗」、「本身想話都係打份工，但咁樣做都係第一次見，平時一字排開有阻嚇作用就算啦，要咁樣捉都真係第一次見」、「外國火車查飛啲人直頭着便服，你唔會知幾時有人同咩人嚟」。

網民上傳影片，由閘機位置拍攝，見到有名港鐵職員藏於柱後，不時偷看閘機方向。（Threads影片截圖）

網民上傳影片，由閘機位置拍攝，見到有名港鐵職員藏於柱後，不時偷看閘機方向。（Threads影片截圖）

網民認同做法：逃票率高呀！

不少網民認為港鐵職員做法無可厚非，「行得正企得正，怕咩，總比30歲人用學生飛好」、「自己冇違規使乜理人哋點做？有冇影響你？」、「不如諗吓點解香港人要職員埋伏查飛，逃票率高呀」、「經濟差，地鐵驚人用學生票變多咗，近排經常見4、5個職員埋伏入閘口位置捉人」。

（Threads）