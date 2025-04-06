父親愛打牌替兒子改名「東風」！登記職員打錯1字　母反而更開心

不少父母會為改孩子名字而費盡心思。內地有父親因愛打麻將，待兒子出生後，竟為他改了一個相當獨特的名字，取名叫「東風」，十分切合父親的喜好。可是，沒想到戶政人員在登記時打錯字，把「東風」錯寫成「東凡」，結果妻子聽到反而更開心，認為「東凡」這名字更好聽，決定將錯就錯，決定「就這個，不改了！」。



李男因喜愛打牌，便將兒子的名字改為「東風」。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

丈夫愛打牌 妻懷孕後變顧家

綜合內地媒體報道，內地1名李姓男子一直很喜歡打牌，更常會打到三更半夜才回家，妻子因而多次為此事與他爭執。直到他發現妻子懷孕，突然像變了一個人般，不再只顧出門打牌，每天下班回家立即回家照顧妻子。

替初生兒子改名叫「東風」

兒子出生後，李男與妻子為替兒子改名感到十分苦惱，李男突然靈機一觸，想到自己既然好此喜愛打牌，便將自子的名字改為「東風」，而妻子想不到更好的名字，於是同意丈夫決定。

戶政事務所職員誤把兒子的名字由「東風」變成「東凡」。（示意圖／GettyImages）

職員打錯字「東風」變「東凡」

後來，李男到戶政事務所幫兒子登記名字，結果回家時卻垂頭喪氣。妻子問他發生何事，他指戶政事務所的工作人員打錯字，誤把兒子的名字由「東風」變成「東凡」，妻子聽到後反而相當開心，認為「東凡」這名字更好聽，決定將錯就錯「就這個，不改了！」。